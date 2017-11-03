Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu Hugo Rodallega'nın cezasında indirime gitti

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Tahkim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Çorum Belediyesporlu rakibine kafa atan Trabzonsporlu Hugo Rodallega'ya verdiği 3 maç men cezasının 2 maça indirildiğini açıkladı.

Ne olmuştu?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Çorum Belediyespor'u 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının 2 golünü atan Rodallega, 63. dakikada rakibine 'kafa atarak' direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı.

Rodallega konuya ilişkin verdiği demeçte rakibinin kendisine ırkçı ifade kullandığını ve bundan dolayı sinirlerine hakim olamadığını dile getirmişti.

PFDK, Kolombiyalı futbolcuya 3 maç men cezası vermişti.