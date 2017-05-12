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Spor

Tahkim Kurulu, Talisca'ya verilen 1 maçlık cezayı onadı

Talisca, Volkan Demirel'e el hareketinde bulunmuştu

12 Mayıs 2017 17:27

Fenerbahçe maçındaki el hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1 maç futboldan men edilen Beşiktaşlı Talisca'nın cezası Tahkim Kurulu'nca onandı.Talisca, Beşiktaş'ın bu hafta oynayacağı Bursaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Kararda; "Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin, kulüp futbolcusu Anderson Souza Conceiçao hakkındaki PFDK'nın 11.05.2017 tarih ve E.2016-2017/1030 - K.2016-2017/1205 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma isteminin reddine, oybirliği ile,

- Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. kulüp futbolcusu Anderson Souza Conceiçao'nun, rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a, 35/4. ve 12. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 6.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile, (K.2017/227)

Karar verilmiştir" denildi. 

 

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