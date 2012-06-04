Tahkim Kurulu PFDK'nın şike ve teşvik cezası kararlarını onadı

Tahkim Kurulu, şike soruşturması kapsamında PFDK'nın vermiş olduğu cezalara yapılan itirazları reddetti. Kurul, PFDK'nın şike ve teşvik dosyasında yer alan tüm kararlarını onadı. Fenerbahçe Asbaşkanı İlhan Ekşioğlu'nun 3 yıl, Şekip Mosturoğlu'nun ve Cemil Turhan'ın 1'er yıllık cezaladrı onandı. Futbolcu Serdar Kulbilge'nin 2 yıllık men cezası 3'e, İbrahim Akın'a verilen 3 yıl hak mahrumiyeti de 2 yıla indirildi.

İşte o kararlar

Tahkim Kurulu 04 Haziran 2012 günü (45) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1. E.2012/128

İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun, PFDK'nın 06.05.2012 tarihli ve 111 sayılı toplantısında aldığı karara karşı itirazla ilgili Kurulumuzun E. 2012/128 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, PFDK'ca:

- 07.03.2011 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe AŞ müsabakası ile ilgili 06.05.2012 tarihli ve E.2011/2012-10, K.2011/2012-1341 sayılı kararı ile İlhan Yüksel Ekşioğlu hakkında müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs nedeniyle FDT'nin 58/2-a maddesi uyarınca verilen 1 yıl hak mahrumiyeti cezasının onanmasına oybirliği ile;

- 22.o4.2011 tarihinde oynanan Eskişehirspor -Trabzonspor AŞ müsabakası ile ilgili 06.05.2012 tarihli ve E.2011/2012-10, K.2011/2012-1348 sayılı kararı ile İlhan Yüksel Ekşioğlu hakkında müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs nedeniyle FDT'nin 58/2-a maddesi uyarınca verilen 1 yıl hak mahrumiyeti cezasının onanmasına oybirliği ile;

- 15.05.2011 tarihinde oynanan Fenerbahçe AŞ-MKE Ankaragücü müsabakası ile ilgili 06.05.2012 tarihli ve E.2011/2012-10, K.2011/2012- 1355 sayılı kararı ile İlhan Yüksel Ekşioğlu hakkında müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs nedeniyle FDT'nin 58/2-a maddesi uyarınca verilen 1 yıl hak mahrumiyeti cezasının onanmasına oybirliği ile (2012/153 K.);

2. E.2012/129

Cemil Turhan'ın, PFDK'nın 06.05.2012 tarihli ve 111 sayılı toplantısında aldığı karara karşı itirazla ilgili Kurulumuzun E. 2012/129 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere neticesinde PFDK'ca 15.05.2011 tarihinde oynanan Fenerbahçe AŞ-MKE Ankaragücü müsabakası ile ilgili 06.05.2012 tarihli ve E.2011/2012-10, K.2011/2012-1355 sayılı kararı ile Cemil Turhan hakkında müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs nedeniyle FDT'nin 58/2-a maddesi uyarınca verilen 1 yıl hak mahrumiyeti cezasının onanmasına oybirliği ile (2012/154 K.);

3. E.2012/131

Mehmet Şekip Mosturoğlu'nun, PFDK'nın 06.05.2012 tarihli ve 111 sayılı toplantısında aldığı karara karşı itirazla ilgili Kurulumuzun E. 2012/131 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Daha önce işbu dosyadan çekilen Tahkim Kurulu Başkanı Av.Engin Tuzcuoğlu'nun yokluğunda yapılan müzakere neticesinde PFDK'ca 22.o4.2011 tarihinde oynanan Eskişehirspor -Trabzonspor AŞ müsabakası ile ilgili 06.05.2012 tarihli ve E.2011/2012-10, K.2011/2012-1348 sayılı kararı ile Mehmet Şekip Mosturoğlu hakkında müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs nedeniyle FDT'nin 58/2-a maddesi uyarınca verilen 1 yıl hak mahrumiyeti cezasının onanmasına oybirliği ile (2012/155 K.);

4. E.2012/132

İbrahim Akın'ın, PFDK'nın 06.05.2012 tarihli ve 111 sayılı toplantısında aldığı karara karşı itirazla ilgili Kurulumuzun E. 2012/132 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere neticesinde

PFDK'ca 01.o5.2011 tarihinde oynanan Fenerbahçe AŞ -İstanbul BB SK müsabakası ile ilgili 06.05.2012 tarihli ve E.2011/2012-10, K.2011/2012-1350 sayılı kararı ile İbrahim Akın hakkında müsabaka sonucunu etkileme eylemi nedeniyle 30.04.2012 tarihinden önce yürürlükte olan FDT'nin 58/1. maddesi uyarınca verilen 3 yıl müsabakalardan men cezasının, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığının anlaşılması nedeniyle 30.04.2012 tarihinde yürürlüğe giren FDT'nin 58/2-a maddesi uyarınca 2 yıl müsabakalardan men cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına oyçokluğu ile erteleme talebinin reddine oybirliği ile (2012/156 K.);

5. E.2012/134

Mehmet Şen'in, PFDK'nın 06.05.2012 tarihli ve 111 sayılı toplantısında aldığı karara karşı yapmış olduğu itirazla ilgili Kurulumuzun E. 2012/134 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere neticesinde PFDK'ca 07.03.2011 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe AŞ müsabakası ile ilgili 06.05.2012 tarihli ve E.2011/2012-10, K.2011/2012-1341 sayılı kararı ile Mehmet Şen hakkında müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs nedeniyle FDT'nin 58/2-a maddesi uyarınca verilen 1 yıl hak mahrumiyeti cezasının onanmasına oybirliği ile (2012/157 K.);

6. E.2012/135

Yavuz Ağırgöl'ün, PFDK'nın 06.05.2012 tarihli ve 111 sayılı toplantısında aldığı karara karşı itirazla ilgili Kurulumuzun E. 2012/135 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere neticesinde

PFDK'ca 15.05.2011 tarihinde oynanan Fenerbahçe AŞ-MKE Ankaragücü müsabakası ile ilgili 06.05.2012 tarihli ve E.2011/2012-10, K.2011/2012-1355 sayılı kararı ile Yavuz Ağırgöl hakkında müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs nedeniyle FDT'nin 58/2-a maddesi uyarınca verilen 1 yıl hak mahrumiyeti cezasının onanmasına oybirliği ile (2012/158 K.);

7. E.2012/136

Ahmet Çelebi'nin, PFDK'nın 06.05.2012 tarihli ve 111 sayılı toplantısında aldığı karara karşı itirazla ilgili Kurulumuzun E. 2012/136 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere neticesinde

PFDK'ca 01.o5.2011 tarihinde oynanan Fenerbahçe AŞ -İstanbul BB SK müsabakası ile ilgili 06.05.2012 tarihli ve E.2011/2012-10, K.2011/2012-1350 sayılı kararı ile Ahmet Çelebi hakkında müsabaka sonucunu etkileme eylemi nedeniyle 30.04.2012 tarihinden önce yürürlükte olan FDT'nin 58/1. maddesi uyarınca 2 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş ise de, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı, müsabaka sonucunu etkilemediği, buna karşılık eylemin niteliği gereğince alt sınırdan uzaklaşmak gerektiğinden 30.04.2012 tarihinde yürürlüğe giren FDT'nin 58/2-a maddesi uyarınca netice ceza olarak 2 yıl hak mahrumiyeti cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına oybirliği ile (2012/159 K.);

8. E.2012/137

Ümit Karan'ın, PFDK'nın 06.05.2012 tarihli ve 111 sayılı toplantısında aldığı karara karşı itirazla ilgili Kurulumuzun E. 2012/137 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere neticesinde PFDK'ca 22.o4.2011 tarihinde oynanan Eskişehirspor -Trabzonspor AŞ müsabakası ile ilgili 06.05.2012 tarihli ve E.2011/2012-10, K.2011/2012-1348 sayılı kararı ile Ümit Karan hakkında müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs nedeniyle FDT'nin 58/2-a maddesi uyarınca verilen 2 yıl hak mahrumiyeti cezasının, 2 yıl müsabakalardan men cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına, erteleme talebinin reddine oybirliği ile (2012/160 K.);

9. E.2012/139

Serdar Kulbilge'nin, PFDK'nın 06.05.2012 tarihli ve 111 sayılı toplantısında aldığı karara karşı itirazla ilgili Kurulumuzun E. 2012/139 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere neticesinde PFDK'ca 07.03.2011 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe AŞ müsabakası ile ilgili 06.05.2012 tarihli ve E.2011/2012-10, K.2011/2012-1341 sayılı kararı ile Serdar Kulbilge hakkında müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs nedeniyle FDT'nin 58/2-a maddesi uyarınca verilen 2 yıl müsabakalardan men cezasının kaldırılmasına oyçokluğu ile; buna karşılık eylemin FDT'nin 37.maddesinde düzenlenen sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde olduğu anlaşıldığından Serdar Kulbilge'nin takdiren 3 müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına oyçokluğu ile, erteleme talebinin reddine oybirliği ile (2012/161 K.);

10. E.2012/142

Cengiz Demirel'in, PFDK'nın 06.05.2012 tarihli ve 111 sayılı toplantısında aldığı karara karşı itirazla ilgili Kurulumuzun E.2012/142 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere neticesinde PFDK'ca 07.03.2011 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe AŞ müsabakası ile ilgili 06.05.2012 tarihli ve E.2011/2012-10, K.2011/2012-1341 sayılı kararı ile Cengiz Demirel hakkında müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs nedeniyle FDT'nin 58/2-a maddesi uyarınca verilen 1 yıl hak mahrumiyeti cezasının onanmasına oybirliği ile (2012/162 K.);

11. E.2012/138

Trabzonspor A.Ş'nin, PFDK'nın 06.05.2012 tarihli ve 111 sayılı toplantısında aldığı 71 sıra numaralı karara karşı itirazla ilgili Kurulumuzun E. 2012/138 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere neticesinde FIFA ve UEFA düzenlemeleri ile FDT'nin 91.maddesi ve sair mevzuat karşısında, Trabzonspor AŞ'nin PFDK kararına karşı itiraz hakkı bulunmadığı anlaşıldığından itirazın usul yönünden reddine, bu nedenle esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına oybirliği ile (2012/163 K.)

12. E.2012/140

Bursaspor Kulübü'nün PFDK'nın 06.05.2012 tarihli ve 111 sayılı toplantısında aldığı 57,70 ve 71 sıra numaralı kararlara karşı itirazla ilgili Kurulumuzun E. 2012/140 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere neticesinde FIFA ve UEFA düzenlemeleri ile FDT'nin 91.maddesi ve sair mevzuat karşısında, Bursaspor Kulübü'nün PFDK kararına karşı itiraz hakkı bulunmadığı anlaşıldığından itirazın usul yönünden reddine, bu nedenle esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına oybirliği ile (2012/164 K.)

Karar verilmiştir.