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Spor

Tahkim Kurulu, Olcay Şahan’ın 3 maçlık cezasını onadı

İSTANBUL-(DHA) Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor'un yıldızı Olcay Şahan'ın 3 maçlık cezası onandı

04 Kasım 2017 15:39

İSTANBUL-(DHA) Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor\'un yıldızı Olcay Şahan\'ın 3 maçlık cezası onandı. Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu Olcay Şahan’a verilen 3 maçlık cezayı onadı. Erteleme talebini ise reddetti.
TFF’den konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;
“TFF Tahkim Kurulu 4 Kasım 2017 günlü (55) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır. (*)
Trabzon Spor A.Ş. futbolcusu Olcay Şahan’ın, PFDK’nın 02.11.2017 tarih ve E.2017-2018/293 – K.2017-2018/348 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Futbolcu Olcay Şahan’ın, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, erteleme isteminin reddine, oybirliği ile, karar verilmiştir.\"denildi.

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