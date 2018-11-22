Tahkim Kurulu kararları sonrası Galatasaray'dan açıklama: Şaşırmadık!

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylarla ilgili cezaların Tahkim Kurulu tarafından onanmasının ardından açıklama yayımladı. "Şaşırmadık!" başlığıyla verilen açıklamada "Biz kazanacağız çünkü biz Galatasarayız" dendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisiyle ilgili kararlarını açıkladı. Tahkim Kurulu, olaylı derbi sonrası Galatasaray'da Fatih Terim, Hasan Şaş ve Ndiaye'ye verilen cezaları onadı.

Kararın ardından Galatasaray bir açıklama yayımladı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama şöyle:

"Kurucu Başkanımız Ali Sami Yen’den bu yana, “Türk olmayan takımları yenmek” düsturunu bihakkın yerine getiren sporcularımız, onurlu mücadelelerinde en büyük gücü, sarı/kırmızıya gönül verenlerden almıştır.

Galatasaray Camiası, her zaman, her durumda, eli kalbinde, gözü sahada, başı dik, takımıyla bir bütündür.

“Bir his takımıdır.

Renklerine aşıktır.

Galatasaray feragat ve fedakarlıklarla çalışacak futbolcuların takımıdır!

Şımarıkları, kendini beğenmişleri, yalnız kendini düşünenleri sevmez…”

Ey Galatasaraylı,

gün, bir kez daha, bir olduğumuzu göstermenin gerektiği gündür.

Herkes bilir ki, yel, kayadan toz alır!

Biz kazanacağız!

Çünkü biz Galatasarayız!

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ"