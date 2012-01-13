-Tahkim Kurulu kararları İSTANBUL (A.A) - 13.01.2012 - Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, İbrahim Akın, Korcan Çelikay ve İskender Alın için verilen idari tedbir kararının kaldırılmasına yönelik oyuncuların talebini reddetti. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu, yaptığı toplantıda İbrahim Akın, Korcan Çelikay ve İskender Alın'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği idari tedbir kararın kaldırılmasına ilişkin taleplerini değerlendirdi. Kurul, müzakere neticesinde, idari tedbir kararı verilmesinde usul ve talimatlara aykırılık olmadığına hükmederek, oyuncuların taleplerini oy birliğiyle reddetti. Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında bir süre cezaevinde tutulan ve haklarında dava açılan futbolculardan İbrahim Akın, cezaevinden çıktıktan sonra Gaziantepspor'la, İskender Alın eski takımı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la sözleşme imzalamış, kaleci Korcan Çelikay da eski takımı Sivasspor'a dönerek, antrenmanlara başlamıştı. PFDK, 6 Ocak 2012 tarihinde, bu futbolcular için idari tedbir uygulanması kararı almıştı. İskender Alın ve Korcan Çelikay'ın, idari tedbir kararının kaldırılması için PFDK'ya yaptıkları başvuru da, dün PFDK tarafından reddedilmişti.