-TAHKİM KURULU KARARLARI İSTANBUL (A.A) - 19.05.2011 - Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bugün toplanarak gündemindeki maddeleri görüştü. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Tahkim Kurulu'nun, Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Kasımpaşaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Süha Sidal'a verdiği 30 gün hak mahrumiyeti ve 70 bin lira para cezasını 15 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin lira para cezası olarak değiştirerek onadığı bildirildi. Tahkim Kurulu, Beşiktaş ile oynaması gereken, ancak taraftar olayları nedeniyle Futbol Federasyonu yönetim kurulu tarafından 3-0 hükmen mağlup sayılan bunun yanında 5 maç seyircisiz oynama cezası alan ve PFDK'dan da 1 maç daha seyircisiz oynama cezası alan Bursaspor Kulübü'nün itirazını da bugün gündemine aldı. Kurul, Bursaspor Kulübü'nün başvuru talebini kabul ederek 26 Mayıs Perşembe günü duruşma açılmasına karar verdi. Kurul, ayrıca Trabzonspor Kulübü'nün, Gaziantepspor ile oynanan maçta alınan 85 bin lira para cezası ile ilgili itirazını kabul ederek bu başvuru ile ilgili olarak da 25 Mayıs Çarşamba günü duruşma açılmasını kararlaştırdı. Kartalspor ile teknik direktör Ergün Penbe arasında yaşanan ihtilafı da gündemine alan kurul, bu konunun da 25 Mayıs Çarşamba günü duruşmada görüşülmesine karar verdi. Bu arada Tahkim Kurulu, Elazığ Köy Hizmetleri, Hicretgücü, Sürsürü Bağlarspor ve Elazığ Yolspor kulüplerinin bir alt lige düşürülmeleriyle ilgili Futbol Federasyonu yönetim kurulunun aldığı kararı onadı.