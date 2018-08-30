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Tahkim Kurulu kararları açıklandı

İSTANBUL / DHA Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle; Kastamonu Spor 1966 Kulübü'nün futbolcu Oğuzhan Bahadır ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 08

30 Ağustos 2018 18:28

İSTANBUL / DHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu\'nun aldığı kararlar şöyle;
Kastamonu Spor 1966 Kulübü\'nün futbolcu Oğuzhan Bahadır ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu\'nun 08.06.2018 E.2018/130 K.2018/195 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,
2. E.2018/224 - K.2018/234
Kardemir Karabük Spor Kulübü Derneği\'nin Futbolcu Ahmet Şahin ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu\'nun 18.05.2018 E.2018/107 K.2018/151 sayılı kararına karşı Kulübün itirazı ve davacı tarafın da katılma yolu ile itiraz talebi incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,
3. E.2018/225 - K.2018/235
MKE Ankaragücü Spor Kulübü Derneği\'nin futbolcu Emre Şahin ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu\'nun 07.06.2018 E.2018/121 K.2018/170 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,
4. E.2018/226 - K.2018/236
Bursa Spor Kulübü Derneği\'nin Futbolcu Merter Yüce ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu\'nun 10.05.2018 tarih ve E.2018/144 - K.2018/140 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,
5. E.2018/227 - K.2018/237
Futbol Menaceri Özgün Koyutürk\'ün Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş. ile ilgili Uyuşmazlık Çözüm Kurulu\'nun 08.06.2018 tarih ve E.2018/90 - K.2018/192 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,
6. E.2018/230 - K.2018/238
Eskişehir Spor Kulübü Derneği\'nin Futbolcu, Mehmet Murat Uçar ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu\'nun 01.06.2018 tarih ve E.2018/112 - K.2018/165 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,
7. E.2018/232 - K.2018/239
Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.\'nin PFDK\'nın 16.08.2018 tarihli E.2018-2019/5 K.2018-2019/7 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.\'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından nedeniyle FDT\'nin 49/3. maddesi uyarınca 15.000,00 TL para cezası ile cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
8. E.2018/233 - K.2018/240
Antalya Spor A.Ş.\'nin futbolcusu Charles Fernando Basilio Da Silva\'nın PFDK\'nın 16.08.2018 tarihli E.2018-2019/7 K.2018-2019/12 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Antalya Spor A.Ş.\'nin futbolcusu Charles Fernando Basilio Da Silva\'nın müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT\'nin 36/5-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile
9. E.2018/234 - K.2018/241
Akhisar Spor Kulübü\'nün futbolcusu Yevgen Seleznov\'un PFDK\'nın 23.08.2018 tarihli E.2018-2019/20 K.2018-2019/22 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Akhisar Spor Kulübü\'nün futbolcusu Yevgen Seleznov\'un rakip takım futbolcusuna tükürmesi nedeniyle FDT\'nin 41/2. maddesi uyarınca 4 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,
10. E.2018/262 - K.2018/242
Aytemiz Alanya Spor Kulübü Derneği\'nin futbolcu Isaac Sackey\'in PFDK\'nın 23.08.2018 tarihli E.2018-2019/23 K.2018-2019/25 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Aytemiz Alanya Spor Kulübü Derneği\'nin futbolcu Isaac Sackey\'in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faülü nedeniyle FDT\'nin 43 maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezasının, 1 resmi müsabakadan men cezası olarak düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,
- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir.

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