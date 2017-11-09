Tahkim Kurulu Kararları açıklandı

Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli\'nin 3 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası onandı

İSTANBUL,(DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda 8 dosyayı karara bağladı. Kurul, Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli\'ye verilen 3 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası, Gençlerbirliği\'nden Zeki Yavru\'ya 3 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezasının onadı

Tahkim Kurulu\'nun almış olduğu kararlar şu şekilde:

1. E.2017/394 - K.2017/430

Fenerbahçe Futbol A.Ş.\'nin, TFF Yönetim Kurulu\'nun 22.09.2017 tarihli 67 sayılı toplantısında aldığı karar ile değiştirilen FDT\'nin Sportmenliğe Aykırı Açıklamalar başlıklı 38. maddesinde yapılan değişikliğin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemli başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- TFF Yönetim Kurulu\'nun 22.09.2017 tarihli 67 sayılı toplantısında aldığı karar ile değiştirilen FDT\'nin Sportmenliğe Aykırı Açıklamalar başlıklı 38. maddesinde yapılan değişiklikte usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından başvurunun reddine, oybirliği ile,

- Esas hakkında karar verildiğinden ve Fenerbahçe Futbol A.Ş.\'nin 26.10.2017 tarihli dilekçesine istinaden yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

2. E.2017/417 - K.2017/431

Bergama Belediye Spor Kulübü\'nün, kaleci antrenörü Volkan Erten ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu\'nun 21.09.2017 tarih ve E.2017/496 - K.2017/498 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

3. E.2017/420 - K.2017/432

Hatay Spor Kulübü\'nün, futbolcu Tuncay Kılıç ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu\'nun 29.09.2017 tarih ve E.2017/480 - K.2017/529 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2017/424 - K.2017/433

Gençlerbirliği Spor Kulübü futbolcusu Zeki Yavru\'nun, PFDK\'nın 02.11.2017 tarih ve E.2017-2018/291 - K.2017-2018/365 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Zeki Yavru\'nun, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT\'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2017/425 - K.2017/434

Ottocool Karagümrük Sportif Faal. San. Tic. A.Ş.\'nin, PFDK\'nın 02.11.2017 tarih ve E.2017-2018/302 - K.2017-2018/353 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Ottocool Karagümrük Sportif Faal. San. Tic. A.Ş.\'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT\'nin 52/2. maddesi uyarınca 25.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2017/426 - K.2017/435

Şanlıurfa Karaköprü Belediye Spor Kulübü\'nün, kulüp yöneticisi Mehmet Kolbudak hakkındaki PFDK\'nın 02.11.2017 tarih ve E.2017-2018/311 - K.2017-2018/363 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kulüp yöneticisi Mehmet Kolbudak\'ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT\'nin 41/1-b maddesi uyarınca 75 gün hak mahrumiyeti ve 8.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2017/427 - K.2017/436

Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş.\'nin, kulüp futbolcusu Sofiane Feghouli hakkındaki PFDK\'nın 02.11.2017 tarih ve E.2017-2018/293 - K.2017-2018/349 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma isteminin reddine,

- Futbolcu Sofiane Feghouli\'nin, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT\'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme isteminin reddine, oybirliği ile,

8. E.2017/427 - K.2017/437

Antalya Spor A.Ş.\'nin ve kulüp futbolcusu Sandro Raniere Guimaraes Cordeiro\'nun, PFDK\'nın 02.11.2017 tarih ve E.2017-2018/292 - K.2017-2018/351 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Antalya Spor A.Ş.\'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT\'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- FDT\'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Kulüp futbolcusu Sandro Raniere Guimaraes Cordeiro\'nun, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT\'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile, Karar verilmiştir.

