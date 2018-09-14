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Spor

Tahkim Kurulu, Hasan Şaş'ın 3 maçlık cezasını 2'ye indirdi

Belhanda'nın ise 3 maçlık cezası onandı İSTANBUL / DHA Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'ın 3 maçlık hak mahrumiyeti cezasını 2'ye indirirken, Belhanda'nın ise 3 maçlık cezasını onadı

14 Eylül 2018 17:58

Belhanda\'nın ise 3 maçlık cezası onandı

İSTANBUL / DHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş\'ın 3 maçlık hak mahrumiyeti cezasını 2\'ye indirirken, Belhanda\'nın ise 3 maçlık cezasını onadı.
Kurulun aldığı karar şöyle;
\"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.\'nin antrenörü Hasan Gökhan Şaş ve Futbolcu Younes Belhanda ile ilgili PFDK\'nın 06.09.2018 tarihli E.2018-2019/42 K.2018-2019/69 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.\'nin antrenörü Hasan Gökhan Şaş\'ın FDT\'nin 41/1-c, 35/4. ve 10/2. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.500,00 TL para cezasının; 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası olarak düzeltilerek onanmasına oybirliği ile,
- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.\'nin Futbolcusu Younes Belhanda\'nın rakip takım furbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT\'nin 43. Maddelesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Erteleme taleplerinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir.\"

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