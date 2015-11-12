Tahkim Kurulu, Hacıosmanoğlu'na verilen 280 gün hak mahrumiyeti cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 280 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin TL para cezasını onadı. Kurul ayrıca Trabzonspor'a verilen 2 maç seyircisiz oynama cezasına yapılan itirazı da reddederek, cezayı onama kararı aldı.

Tahkim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda aldığı kararlar şöyle:

1- E.2015/235

Trabzon Spor A.Ş.'nin, kulübün kendisi, başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, kulüp idarecileri Yakup Aslan, Köksal Güney, Ömer Demir, Ali Kemal Başaran, Ali Uzunay, Onur İncehasan, Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu, Mehmet Terzi ve Süleyman Hurma ile ilgili PFDK'nın 03.11.2015 tarihli ve E.2015-2016/272, K.2015-2016/318 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Talep doğrultusunda duruşma açıldı. Duruşmaya Trabzon Spor A.Ş. vekili ve itiraz edenler katıldı. Sözlü açıklamaları dinlendi, tutanak altına alındı. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

a) PFDK'ca Trabzon Spor A.Ş.'ye;

- Taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2.maddesi uyarınca 2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Özel güvenlik görevlisinin görevini yerine getirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 30.000-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Akredite alanlarda akredite edilmeyen kişilerin yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 30.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

b)

- PFDK'ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na, hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı harekete iştiraki nedeniyle FDT'nin 39/2., 39/3. ve 91. maddeleri uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti ve 100.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oyçokluğu ile;

- PFDK'ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na, sportmenliğe aykırı açıklamaları ve müsabaka hakemini tehdidi nedeniyle FDT'nin 38/2., 38/3., 41/1-b. ve 10/2. maddesi uyarınca verilen 100 gün hak mahrumiyeti ve 50.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oyçokluğu ile;

- PFDK'ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na, cezaların birleştirilmesi suretiyle verilen toplam 280 gün hak mahrumiyeti ve 150.000.-TL para cezasının onanmasına oyçokluğu ile;

c)

- PFDK'ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Yakup Aslan'a, hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti ve 200.000.TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oyçokluğu ile;

- PFDK'ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Yakup Aslan'a, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2. ve 38/3. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oyçokluğu ile;

- PFDK'ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Yakup Aslan'a, cezaların birleştirilmesi suretiyle verilen toplam 410 gün hak mahrumiyeti ve 230.000.-TL para cezasının onanmasına; oyçokluğu ile;

d)

- PFDK'ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Köksal Güney'e hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 39/2 ve 39/3. maddeleri uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti ve 200.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oyçokluğu ile;

e)

- PFDK'ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Ömer Demir'e hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 39/2 ve 39/3. maddeleri uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti ve 200.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oyçokluğu ile;

f)

- PFDK'ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Ali Kemal Başaran'a hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 39/2 ve 39/3. maddeleri uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti ve 200.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oyçokluğu ile;

- PFDK'ca Trabzon Spor A.Ş, kulüp idarecisi Ali Kemal Başaran'a akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 30.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oyçokluğu ile;

- PFDK'ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Ali Kemal Başaran'a cezaların birleştirilmesi suretiyle verilen toplam 1 yıl hak mahrumiyeti ve 230.000.-TL para cezasının onanmasına;

g)

- PFDK'ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Ali Uzunay'a hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 39/2., ve 39/3. maddeleri uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti ve 200.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oyçokluğu ile;

- PFDK'ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Ali Uzunay'a sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2 ve 38/3 maddeleri uyarınca verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000.-TL para cezasının, isnat konusu açıklamaların ifade ve eleştiri hakkı kapsamında kaldığı anlaşıldığından, itirazın kabulüne, verilen cezanın kaldırılmasına, oybirliği ile;

- PFDK'ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Ali Uzunay'a akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 46/1 maddesi uyarınca 30.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oyçokluğu ile;

- PFDK'ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Ali Uzunay'a cezaların birleştirilmesi suretiyle verilen toplam 410 gün hak mahrumiyeti ve 260.000.-TL para cezasının, 1 yıl hak mahrumiyeti ve 230.000.-TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına oyçokluğu ile;

h)

- PFDK'ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Onur İncehasan'a hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi, nedeniyle FDT'nin 39/2, ve 39/3. maddeleri uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti ve 200.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oyçokluğu ile;

- PFDK'ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Onur İncehasan'a akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 46/1 maddesi uyarınca 30.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oyçokluğu ile;

- PFDK'ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Onur İncehasan'a cezaların birleştirilmesi suretiyle verilen toplam 1 yıl hak mahrumiyeti ve 230.000.-TL para cezasının onanmasına; oyçokluğu ile;

i)

- PFDK'ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu'na hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 39/2 ve 39/3. maddeleri uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti ve 200.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oyçokluğu ile;

- PFDK'ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu'na akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 46/1 maddesi uyarınca 30.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oyçokluğu ile;

- PFDK'ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu'na cezaların birleştirilmesi suretiyle verilen toplam 1 yıl hak mahrumiyeti ve 230.000.-TL para cezasının onanmasına; oyçokluğu ile;

j)

- PFDK'ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Mehmet Terzi'ye hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 39/2 ve 39/3. maddeleri uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti ve 200.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oyçokluğu ile;

- PFDK'ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Mehmet Terzi'ye akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 46/1 maddesi uyarınca 30.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oyçokluğu ile;

- PFDK'ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Mehmet Terzi'ye cezaların birleştirilmesi suretiyle verilen toplam 1 yıl hak mahrumiyeti ve 230.000.-TL para cezasının onanmasına, oyçokluğu ile;

- Trabzon Spor A.Ş, kulüp idarecisi Süleyman Hurma'nın, Kurulumuza verdiği 11.11.2015 tarihli bir dilekçe ile itirazından feragat beyanında bulunduğu görüldüğünden, Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Süleyman Hurma'nın itirazının feragat nedeniyle reddine, oybirliği ile; (K.2015/238);

2- E.2015/240

Elbistan Belediye Spor Kulübü'nün futbolcuları Süleyman Güçlü, Ahmet Yetişgen ve Mustafa Seval ile ilgili AFDK'nın 05.11.2015 tarihli ve E.2015-2016/175, K.2015-2016/268 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

- AFDK'ca Elbistan Belediye Spor Kulübü futbolcusu Süleyman Güçlü'ye rakip takım futbolcuları ile kavgaya karışması nedeniyle FDT'nin 45/a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakan men cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

- AFDK'ca Elbistan Belediye Spor Kulübü futbolcusu Ahmet Yetişgen'e rakip takım futbolcuları ile kavgaya karışması nedeniyle FDT'nin 45/a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakan men cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

- AFDK'ca Elbistan Belediye Spor Kulübü futbolcusu Mustafa Seval'e rakip takım futbolcuları ile kavgaya karışması nedeniyle FDT'nin 45/a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakan men cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile (K.2015/239);

3- E.2015/241999

TFF Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Usta'nın PFDK'nın 03.11.2015 tarihli ve E.2015-2016/302, K.2015-2016/319 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde; PFDK'ca İbrahim Usta'ya hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi ve hakaretleri nedeniyle FDT'nin 39/2, 25. ve 97 maddeleri uyarınca 1 yıl 6 ay hak mahrumiyeti cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oyçokluğu ile (K.2015/240);

4- E.2015/242

Beylerbeyi Spor Kulübü'nün, futbolcusu Aslanalp Akyıldız ile ilgili AFDK'nın 05.11.2015 tarihli ve E.2015-2016/234, K.2015-2016/261 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde; AFDK'ca Beylerbeyi Spor Kulübü futbolcusu Aslanalp Akyıldız'a oyunun durduğu bir anda rakip takım futbolcusuna tekme vurarak kural dışı harekette bulunması nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile (K.2015/241);

5- E.2015/243

Pazar Spor Kulübü'nün, 11 Ekim 2015 günü oynanması gereken ve terör saldırısı nedeniyle ertelenen maçlarla ilgili deplasman giderlerinin dağıtımına ilişkin Federasyonun işlemine karşı itirazını içeren dilekçesi okundu. Başvuru harcının yatırılmış olduğu görüldü. Yapılan müzakere neticesinde,

- Pazar Spor Kulübü'nün itirazda bulunduğu işlemin, TFF Statüsünün 62.maddesi ve Tahkim Kurulu Talimatının 2. maddesinde belirtilen nitelikte bir karar olmadığı anlaşıldığından, Pazar Spor Kulübü'nün başvurusunun görevsizlik nedeniyle reddine oybirliği ile;

- Pazar Spor Kulübü'nün itirazı görevsizlik nedeniyle reddedildiğinden yatırılmış olan 500.-TL harcın talep halinde Pazar Spor Kulübü'ne iadesine oybirliği ile (K.2015/242);

6- E.2015/244

Alanya Spor Kulübü'nün, futbolcusu Jonathan Serge Folly Ayite ile ilgili PFDK'nın 05.11.2015 tarihli ve E.2015-2016/287, K.2015-2016/332 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

- PFDK'ca Alanya Spor Kulübü futbolcusu Jonathan Serge Folly Ayite'ye rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4 maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 6.500.TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

- Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından Alanya Spor Kulübü futbolcusu Jonathan Serge Folly Ayite'nin "yaptırımın ertelenmesi" talebinin reddine, oybirliği ile (K.2015/243) karar verildi.