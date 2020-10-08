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Spor

Tahkim Kurulu, Galatasaray'a verilen cezaları onadı

08 Ekim 2020 19:33

Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Galatasaray'a, Fenerbahçe maçında stadyum dışından stadyuma yanıcı-patlayıcı madde atılması ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen para cezasını onadı.

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