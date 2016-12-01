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Spor

Tahkim Kurulu derbi öncesi bazı Fenerbahçeli taraftarların biletlerini iptal etti

Fenerbahçe ile Beşiktaş cumartesi günü karşı karşıya gelecek

01 Aralık 2016 20:21

Galatasaray maçındaki tezahüratlar sebebiyle Profestonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan ceza alan Fenerbahçe'ye Tahkim Kurulu'ndan da kötü haber geldi. Kurul, kale arkaları, Maraton ve Fenerium tribünündeki 33 blokta yer alan bazı taraftarların elektronik biletlerinin de Beşiktaş derbisinde iptaline karar verdi.

TFF'nin bugün sitesinden yayınladığı Tahkim Kurulu metninde de bu tribünlerde bulunan taraftarların elektronik biletlerinin Beşiktaş derbisinde iptaline yönelik karar onaylandı.

 

İşte cezalı tribünler

 

Galatasaray maçında bu tribünlerde yer alan kişiler Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinde Kadıköy'de olamayacaklar. O tribünler ise şöyle:

-Migros Kale Arkası Üst Tribün A, B, C, D, E, F

-Migros Kale Arkası Alt Tribün I, J, K, L, M, N

-Okul Açık Kale Arkası Üst Tribün A, B, C, D, E, F, G, H

-Okul Açık Kale Arkası Alt Tribün I, J, K, L, M, N, O, P

- Fenerium Üst Tribün B, C

- Maraton Üst Tribün B, C, D

 

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle:

 FDT'nin 53/3. ve 53/4. maddeleri uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Migros Kale Arkası Üst Tribün A,B,C,D,E,F; Migros Kale Arkası Alt Tribün I,J,K,L,M,N; Okul Açık Kale Arkası Üst Tribün A,B,C,D,E,F,G,H; Okul Açık Kale Arkası Alt Tribün I,J,K,L,M,N,O,P; Fenerium Üst Tribün B,C; Maraton Üst Tribün B,C,D bloklarına giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına; oybirliği ile, (K.2016/383)

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