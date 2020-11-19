TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'nun cezasını onadı

TFF, Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nun 3 maçlık cezasını onadı.

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nun 2, Fraport Tav Antalyaspor'dan forveti Adis Jahovic'in 2 ve Gençlerbirliği'nin savunmacısı Mattias Erik Johansson'un 3 maçlık cezasını onadı.



Tahkim Kurulu'nun gerçekleştirdiği olağan toplantının ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"6. E.2020/342 - K.2020/349



Fraport Tav Antalya Spor Kulübü'nün futbolcusu Adis Jahovic ile ilgili PFDK'nın 05.11.2020 tarihli E.2020-2021/280 - K.2020-2021/327 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Fraport Tav Antalya Spor Kulübü'nün futbolcusu Adis Jahovic'in rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 8.650,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,







8. E.2020/344 - K.2020/351



Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Ersin Destanoğlu ile ilgili PFDK'nın 12.11.2020 tarihli E.2020-2021/291 - K.2020-2021/377 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Ersin Destanoğlu'nun, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,







9. E.2020/345 - K.2020/352



Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneği'nin futbolcusu Mattias Erik Johansson ile ilgili PFDK'nın 12.11.2020 tarihli E.2020-2021/295 - K.2020-2021/378 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneği'nin futbolcusu Mattias Erik Johansson'un rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, Karar verilmiştir."

DHA