Tahkim Kurulu Ankaraspor'un itirazını reddetti

Olağanüstü toplanan Tahkim Kurulu, Ankaraspor'un yaptığı itirazı reddetti. Kayserispor-Ankaraspor maçının oynanmayacak.
Tahkim Kurulu, Ankaraspor’un yapmış olduğu
itirazı reddeti. Kurul, Ankaraspor’un Kayserispor ile yapacağı maçın
oynanmaması kararınıda onayladı.
Futbol Federasyonu’nun sitesinden yapılan açıklama:
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Eylül 2009 Günü saat 14.30'da Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü
toplanan Tahkim Kurulu gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki
kararları almıştır.
1. Ankaraspor A. Ş.
Kulübü'nün, E.2009/525 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Dosyanın,
"Ankaraspor AŞ'nin 11.09.2009 tarihinden itibaren müsabakalara iştirak
ettirilmemesi"ne ilişkin T.F.F. Yönetim Kurulu'nun 06.09.2009 tarih ve
57 sayılı toplantısında alınan tedbir kararının kaldırılmasına yönelik
olarak PFDK'ya yapılan talebe ilişkin olduğu, bu talebin PFDK
tarafından yetkisizlik nedeniyle reddedildiği ve dosyanın Kurulumuza
gönderildiği anlaşıldı. Ankaraspor A. Ş. Kulübünün E. 2009/ 526
numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Dosyanın konusunun, "Ankaraspor A.
Ş.'nin 11.09.2009 tarihinden itibaren müsabakalara iştirak
ettirilmemesi"ne ilişkin T.F.F. Yönetim Kurulu'nun 06.09.2009 tarih ve
57 sayılı toplantısında alınan tedbir kararının kaldırılması talebine
ilişkin olduğu anlaşıldı. İki dosyanın uyuşmazlık konusu, tarafları ve
talepleri itibarıyla aynı olduğu görüldüğünden, bu dosyaların esas
numarası küçük olan E. 2009/ 525 numaraya kayıtlı dosyada
birleştirilmesine karar verildi.
Ankaraspor
A. Ş.'nin, "Ankaraspor AŞ'nin 11.09.2009 tarihinden itibaren
müsabakalara iştirak ettirilmemesi"ne ilişkin T.F.F. Yönetim Kurulu'nun
06.09.2009 tarih ve 57 sayılı toplantısında alınan tedbir kararının
kaldırılmasına ilişkin talebi incelendi. Yapılan müzakere neticesinde,
söz konusu tedbirin kaldırılmasını gerektiren koşulların bulunmadığı
anlaşıldığından talebin reddine, üye Mehmet Doğan'ın karşıoyu ile
oyçokluğu ile karar verildi. (K.2009/510)
Karar verilmiştir.
T.F.F TAHKİM KURULU