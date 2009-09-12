Tahkim Kurulu Ankaraspor'un itirazını reddetti

Tahkim Kurulu, Ankaraspor’un yapmış olduğu itirazı reddeti. Kurul, Ankaraspor’un Kayserispor ile yapacağı maçın oynanmaması kararınıda onayladı.

Futbol Federasyonu’nun sitesinden yapılan açıklama:

12 Eylül 2009 Günü saat 14.30'da Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanan Tahkim Kurulu gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.



1. Ankaraspor A. Ş. Kulübü'nün, E.2009/525 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Dosyanın, "Ankaraspor AŞ'nin 11.09.2009 tarihinden itibaren müsabakalara iştirak ettirilmemesi"ne ilişkin T.F.F. Yönetim Kurulu'nun 06.09.2009 tarih ve 57 sayılı toplantısında alınan tedbir kararının kaldırılmasına yönelik olarak PFDK'ya yapılan talebe ilişkin olduğu, bu talebin PFDK tarafından yetkisizlik nedeniyle reddedildiği ve dosyanın Kurulumuza gönderildiği anlaşıldı. Ankaraspor A. Ş. Kulübünün E. 2009/ 526 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Dosyanın konusunun, "Ankaraspor A. Ş.'nin 11.09.2009 tarihinden itibaren müsabakalara iştirak ettirilmemesi"ne ilişkin T.F.F. Yönetim Kurulu'nun 06.09.2009 tarih ve 57 sayılı toplantısında alınan tedbir kararının kaldırılması talebine ilişkin olduğu anlaşıldı. İki dosyanın uyuşmazlık konusu, tarafları ve talepleri itibarıyla aynı olduğu görüldüğünden, bu dosyaların esas numarası küçük olan E. 2009/ 525 numaraya kayıtlı dosyada birleştirilmesine karar verildi.

Ankaraspor A. Ş.'nin, "Ankaraspor AŞ'nin 11.09.2009 tarihinden itibaren müsabakalara iştirak ettirilmemesi"ne ilişkin T.F.F. Yönetim Kurulu'nun 06.09.2009 tarih ve 57 sayılı toplantısında alınan tedbir kararının kaldırılmasına ilişkin talebi incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, söz konusu tedbirin kaldırılmasını gerektiren koşulların bulunmadığı anlaşıldığından talebin reddine, üye Mehmet Doğan'ın karşıoyu ile oyçokluğu ile karar verildi. (K.2009/510)

Karar verilmiştir.

T.F.F TAHKİM KURULU