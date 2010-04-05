Tahkim Komisyonu sigortalı ile şirketlerin arasına girdi

T24-

Sigorta Tahkim Komisyonu Müdürü Metin Karacan, son üç ay içinde 49 ilden, 341 adet şikayet başvurusu yapıldığını belirterek, şikayetlerin ağırlıklı olarak trafik, kasko, sağlık ve hırsızlık sigortalarından kaynaklandığını söyledi. Başvuruda bulunan sigortalıların yüzde 90’ının, hasarın tamamının ödenmemesinden şikayetçi olduklarını ifade eden Karacan, “Komisyona yapılan şikayet başvurularının 286 tanesinde sigorta şirketleri, hasarın tamamını reddetmiş. Yani şirketler; sigorta genel şartları, özel şartları veya sigortacılık kanununu gösterip, hiçbir hasar ödemesi yapmamışlar. Bunun üzerine sigortalılar da bize şikayette bulunmuşlar” dedi.







Komisyona 341 şikayet geldi

Metin Karacan, bugüne kadar 341 başvurunun 76’sını sonuçlandırıp, mahkemeye gönderdiklerini de kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sonuçlandırdığımız 76 şikayetin, 33 tanesinde sigortalı, şirketin ödediği hasarı yeterli bulmayıp, bize başvurmuştu. Sigorta hakemleri bu dosyaları inceleyip, her iki tarafın da ortak noktada buluşacağı bir karar verdiler. 23 sigortalının şikayetini ise reddettik. İlginç olan bize yapılan 20 şikayet dosyasında, hasarın tamamının ödenmesine karar verdik. Oysa sigorta şirketleri bu hasarları reddederek, hiç ödememişler. Sigorta hakemleri ise sigortalının istediği miktarın yüzde 100’ünün ödenmesine karar verdi.”

Metin Karacan, “Sigorta şirketinin kanuna dayandırarak, reddettiği bir hasarda Sigorta Tahkim Komisyonu’nun tam tersi bir karar alması, sigortalıya haksızlık yapıldığı anlamına mı geliyor?” sorusunu ise, şöyle yanıtladı:

Sigorta hakemleri ilgileniyor

“Böyle değerlendirmemek lazım. Mahkemelerde her yıl 20 binin üzerinde sigorta davası görülüyor. Bunların da önemli bir kısmında sigortalılar haklı bulunuyor. Şirketler lehine de kararlar çıkabiliyor. Bu, tamamen kanunun yorumlanması ile ilgili. Tahkim Komisyonu’nun kararları mahkemeler aracılığı ile taraflara gönderiliyor. Tarafların karara uymaması halinde icra işlemi yapılabilecek. Komisyonun 40 bin TL’lik hasar rakamına kadar olan kararları kesin ve yargı yolu kapalı. 40 bin TL’nin üzerindeki kararlar içinse, gerek sigortalı gerekse de şirketler için yargı yoluna gidilebiliyor.”







Haksızlığa uğrayan Tahkim’e gidebilir

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSRŞB) Genel Sekreteri Erhan Tunçay da, sigorta şirketlerinin hasarı reddetmesine karşın, Sigorta Tahkim Komisyonu’nun tam tersi kararla sigortalıyı haklı bulması ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Her sigorta branşının kendine has genel şartları var ve bu şartlar, hangi hasarların ödeneceğini, hangisinin ödenmeyeceğini belirler. Şirketler, bunları farklı yorumlayabilir. Ya da o hasarın, genel şartlar içine girmediğine kanaat getirebilir. Bazı genel şartlara baktığımızda, yoruma açık maddeler var. Birlik olarak, yoruma açık maddelerin netleşmesi için Hazine ile görüşüp, çalışmalar yürütüyoruz. Tahkim Komisyonu’nun kuruluş amacı da bu. Vatandaşın, haksızlığa uğradığı noktalarda devreye girip, uyuşmazlıkları hızla çözüme kavuşturmak.”