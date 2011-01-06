-TAHKİM KARARLARINA YARGI YOLU ANKARA (A.A) - 06.01.2011 - Anayasa Mahkemesi, verdiği bir kararla tahkim kurulu kararlarının yargıya taşınmasına olanak tandı. Anayasa Mahkemesi, 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun bazı hükümlerini iptal etti. Ankara 2. ve İzmir 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi, 5894 sayılı Kanun'un 13. maddesinin (4) numaralı fıkrasının iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine ayrı ayrı başvurdu. İki davayı birleştiren Yüksek Mahkeme, ''Futbol müsabakası yayınlarının, TFF tarafından belirlenen usul ve esaslar dışında haksız ve yetkisiz olarak radyo, televizyon, internet veya herhangi bir yayın veya iletişim aracıyla canlı veya banttan yayınlanması, çoğaltılması, dağıtılması, satılması, izlenmesi veya izletilmesi halinde, TFF'nin veya yayıncı kuruluşun şikayeti üzerine 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71. maddesindeki cezai hükümler uygulanır'' şeklindeki 13. maddesinin (4) numaralı fıkrasını oy birliğiyle iptal etti. Heyet, iptal hükmünün bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Anayasa Mahkemesi ayrıca, Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin açtığı davada da 5894 sayılı Kanun'un, ''Tahkim Kurulu kendisine yapılan başvuruları kesin ve nihai olarak karara bağlar ve bu kararlar aleyhine yargı yoluna başvurulamaz'' ibaresinin, ''... ve bu kararlar aleyhine yargı yoluna başvurulamaz'' bölümünü 2'ye karşı 13 üyenin oyuyla, oy çokluğuyla iptal etti.