T24 LogoT24 Logo
Spor

TAHKİM KARARLARINA YARGI YOLU ANKARA (A.A)

06 Ocak 2011 18:37

-TAHKİM KARARLARINA YARGI YOLU ANKARA (A.A) - 06.01.2011 - Anayasa Mahkemesi, verdiği bir kararla tahkim kurulu kararlarının yargıya taşınmasına olanak tandı. Anayasa Mahkemesi, 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun bazı hükümlerini iptal etti. Ankara 2. ve İzmir 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi, 5894 sayılı Kanun'un 13. maddesinin (4) numaralı fıkrasının iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine ayrı ayrı başvurdu.  İki davayı birleştiren Yüksek Mahkeme, ''Futbol müsabakası yayınlarının, TFF tarafından belirlenen usul ve esaslar dışında haksız ve yetkisiz olarak radyo, televizyon, internet veya herhangi bir yayın veya iletişim aracıyla canlı veya banttan yayınlanması, çoğaltılması, dağıtılması, satılması, izlenmesi veya izletilmesi halinde, TFF'nin veya yayıncı kuruluşun şikayeti üzerine 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71. maddesindeki cezai hükümler uygulanır'' şeklindeki 13. maddesinin (4) numaralı fıkrasını oy birliğiyle iptal etti. Heyet, iptal hükmünün bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.  Anayasa Mahkemesi ayrıca, Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin açtığı davada da 5894 sayılı Kanun'un, ''Tahkim Kurulu kendisine yapılan başvuruları kesin ve nihai olarak karara bağlar ve bu kararlar aleyhine yargı yoluna başvurulamaz'' ibaresinin, ''... ve bu kararlar aleyhine yargı yoluna başvurulamaz'' bölümünü 2'ye karşı 13 üyenin oyuyla, oy çokluğuyla iptal etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24