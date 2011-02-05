Tahir Meydanı'nda sinirler gergin!

T24

El Cezire’ye yine saldırı



‘Senaryo’lar da meydandaydı



Bakan meydanı denetledi



Tahrir’e yıldız yağmuru



Onurunla istifa et



Sloganlarla karşılandı





Mısır askeri tarafsız kalacak



İşte halk, işte meydan



‘Garanti’li geliş



Tek tek



Müslüman Kardeşler Hastanesi



Devlet başkanlığı için adı geçen Arap Birliği Başkanı Amr Musa’dan, Mısır eski güzeli Şerihan’a varıncaya kadar birçok ünlü televizyon ve sinema sanatçısı da Tahrir Meydanı’ndaydı. Cuma hutbesini camilerin dışında Müslümanlarla el ele tutuşan Hıristiyanlar da dinledi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Mısır’ın başkenti Kahire’de yüzbinlerce protestocu, 30 yıldır ülkeyi demir yumrukla yöneten Hüsnü Mübarek’in ‘istifa etmesi’ için ikinci Gazap Cuması’nda da çağrıda bulundu. Mısır ordusunun ABD ve Batı ülkelerinin uyarıları üzerine çok sıkı güvenlik önlemleri aldığı dev gösteride, bu defa provokatör ‘atlı develi Mübarek yanlıları’ ortada gözükmedi. Tahrir Meydanı’nı dolduran Mısırlılar, Mübarek için gidiş günü adı verdikleri gösterilere sonuna kadar devam edecekleri yemini etti. Cuma namazının ardından meydana akan yüzbinler Mübarek’e ‘Git, git, git” diye sloganlarla seslendi. Öğleden sonra bir grup Mübarek yanlısının Tahrir Meydanı’ndan 200 metre ötede toplandığı haberi geldi. Askerin araya girmesi ve protestocuların taşlı saldırısı sonucu küçük grup hızla dağıldı. Gösteriler ülkenin büyük kentlerinde de düzenlendi. İskenderiye ve Süveyş’teki gösteriler de sakin geçti ancak ülkenin güneyindeki iki küçük kasabada polisin göstericileri şiddet kullanarak dağıttığı bildirildi.Mısır başta olmak üzere Arap ülkelerindeki tüm gelişmeleri canlı yayınlarla Ortadoğu ülkelerine duyuran Katar merkezli El Cezire televizyonu dün yine saldırıların hedefi oldu. Bir grup maskeli kişi, El Cezire’nin Kahire’deki merkez bürosunu basarak malzemelere zarar verdi. El Cezire, Mısır’daki halk ayaklanmasının ardından protestocuları kışkırttığı gerekçesiyle Enformasyon Bakanlığı’nca yasaklanmıştı. Ancak kanal daha sonra yeniden yayın iznini aldı. Ülkenin en büyük muhalefet örgütü Müslüman Kardeşler’in yayın organları da saldırıya uğradı. Örgüt, yayın organlarına polisin baskın yapıp 15 gazete taraftarını tutukladığını açıkladı.Gösterilerde halk medyada yer alan Mübarek ile ilgili senaryolara ilgi gösterdi. ABD’nin öne sürdüğü “Mübarek’in istifası sonrasında asker destekli yumuşak geçiş”, Mübarek’in “Eylül’deki seçimlerde aday olmayacağımı açıkladım bu yeter” formülü ve Batı destekli Muhammed El Baradey’in, “Mübarek istifa etsin, 3 kişilik yönetim konseyi oluşturulsun” yönündeki senaryoları meydanlarda en çok konuşulan olaylar oldu.Mısır Savunma Bakanı Hüseyin Tantavi dün protestoların başladığı günden bu yana ilk kez Tahrir Meydanı’na gelerek güvenlik önlemlerini alan ordu birliklerini denetledi. Beraberinde çok sayıda general ile meydana gelen Tantavi, göstericilere amaçlarına ulaştıklarını ve evlerine dönmeleri çağrısı yaptı. Ancak göstericiler Tantavi’nin talebini reddetti. Göstericiler ile Tantavi arasındaki diyaloğun sıcak ve normal bir seyir takip ettiği gözlendi.Kahire’nin en büyük meydanı Tahrir’deki gösteride avukatlar, doktorlar ve hatta sinema sanatçıları da boy gösterdi. 1980 ve 90’lı yıllara damgasını vuran televizyon ekranlarının güzel oyuncusu Şerihan da Tahrir Meydanı’ndaki gösteriye katıldı. Sağlık sorunları nedeniyle kamuoyuna çıkmayan Şerihan’ı gören protestocular, büyük sevgi gösterisinde bulundu.Muhaliflerin arasında öne çıkan BM Atom Enerjisi eski Başkanı Muhammed El Baradey, Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek’in artık meşruluğunu yitirdiğini belirterek, ‘onurunla istifa et, yoksa Mısır harap olacak” çağrısı yaptı. Baradey, “Halk artık yeni bir devlette demokrasi istiyor. Bugün halkımız yine barış içinde gösterilerin devam edecek ve bu gösteriler özgürlüğümüzü alana kadar sürecek. Mübarek giderse Müslüman Kardeşler gelir korkusu yaymaya çalışıyorlar. Mübarek sonrasında böyle bir tehlike yok bu sadece iktidar yanlılarının korku taktiği” dedi.Tahrir Meydanı, Mısır siyasetinde ön planda yer almak isteyenlerin de merkezi oldu. Mübarek sonrası yapılacak seçimlerde aday olacağını ilan eden Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa dün meydana gelerek göstericilere destek verdi. Amr Musa meydana girince daha önceden gelen taraftarları, ‘Mısır seni başkan seçecek” sloganlarıyla karşıladı. Bir dönem Mübarek’in yanında Mısır Dışişleri Bakanlığı da yapan Amr Musa, İsrail’e karşı sert eleştirileri ile tanınıyor.ABD Genelkurmay Başkanı Amiral Mike Mullen, Mısır Genelkurmay Başkanı ile sürekli istişare içinde olduğunu belirterek, Mısır ordusunun göstericilere ateş açmayacağını ve tarafsız kalacağını söyledi. Amiral Mullen, bölgedeki Amerikan ordusunun ise, alarm durumunda olmadığını sadece gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti. Mullen, Mısır’da olan bitenden tam haberdar olmadan, herhangi bir adım atmanın da yanlış olduğunu sözlerine ekledi.Özel toplantı düzenleyen AB liderleri, Mısır’a geniş tabanlı bir geçiş hükümeti için yetki devrine hemen başlanması çağrısında bulundu. AB liderlerinin oluşturduğu AB Konseyi zirvesinin ardından yapılan yazılı açıklamada, doğrudan Mübarek’e istifa etmesi çağrısı yapılmadı ancak halkın baskı yerine reform beklediği belirtilerek, “Tüm taraflar aşırılık ve şiddetten uzak durmalı ve düzenli bir geçiş için geniş tabanlı bir hükümet kurulmalıdır. AB Konseyi geçiş sürecinin hemen ve şimdi başlaması gerektiğini vurgulamaktadır” denildi.Bir haftadır nöbet tutan binlerce Mısırlı’ya Cuma namazından çıkanlar da katılınca Kahire’nin en büyük meydanı hınca hınç doldu. Tekerlekli sandalyesiyle gelen bir özürlü de arkadaşlarının omuzlarında kalabalığa seslenerek, sonuna kadar mücadele çağrısında bulundu. Öğleden sonra meydanın 2 blok ötesinde Mübarek yanlılarının toplandığı haberi geldi. Protestocular, hemen Mübarek yanlılarına doğru hareketlendi ancak asker araya girerek protestocu grubun ilerlemesini önledi. Mübarek yanlıları da kısa sürede sonra dağıldı.Mısır bayrakları ile meydanı dolduran kalabalık, Mısır milli marşı eşliğinde Hüsnü Mübarek’in istifasını istedi. Mısır ordusunun ateş açılmayacağı garantisi vermesinin ardından bazı göstericiler bu defa beraberlerinde eşleri ve çocuklarını da getirdiler. Kalabalığa halkın her kesiminden katılım oldu. Sanatçısından esnafına öğrencisinden avukatına varıncaya kadar toplumun tüm kesimleri meydanda yer aldı.Kahire’de son iki gündür, sivil elbiseli polis ve kamu görevlileri olduğu ileri sürülen Mübarek yanlılarının yoğun saldırıları nedeniyle ağır eleştiler alan Mısır ordusu, bu defa Tahrir Meydanı’na giren herkesi, oluşturdukları güvenlik şeridinde sıkı bir şekilde aradı. Güvenlik önlemlerinin bugüne kadar görülmemiş ölçüde sıkı bir şekilde uygulandığı gösteride taşkınlık yaşanmadı. Muhalefetin oluşturduğu gözcü birlikleri de askerlerin ardında ikinci bir halka oluşturarak meydana girenleri aradı, askerlerle birlikte Tahrir meydanına çıkan sokaklarda Mübarek yanlılarına karşı nöbet tuttu.Müslüman Kardeşler örgütünün camilere kurduğu sahra hastaneleri, yaralanan protestocuları tedavi etti. Tahrir Meydanı’nda nöbet tutan ve önceki gece Mübarek yanlıları ile kıyasıya çatışan protestocular, yağan taşlar nedeniyle çoğunlukla başlarından yaralandı. Sahra hastanelerinde tedavi edilen yaralı göstericiler, sargı bezleriyle yine meydana döndü.