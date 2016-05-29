Tahir Elçi'nin yeğeni gözaltına alındı

Uğradığı silahlı saldırada yaşamını yitiren Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin, Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğretmenlik yapan yeğeni Zelal Elçi gözaltına alındı.

Tahir Elçi'nin ağabeyi Ömer Elçi'nin kızı olan ve Cizre ilçesinde öğretmenlik yapan Zelal Elçi'nin bugün sabah saatlerinde evinden gözaltına alındığı öğrenildi.

Aynı soruşturma kapsamında, kimliği henüz belirlenemeyen birkaç kişinin de Elçi'yle birlikte daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltı gerekçesi öğrenilemezken, soruşturmada gizlilik kararı olduğu belirtildi.