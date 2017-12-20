Tahir Elçi'nin ölümüne ilişkin hazırlanan müfettiş raporu 2 yıldır bekletiliyor

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin ölümüne ilişkin kamu görevlilerinin ihmalini araştıran İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı rapor, iki yıldır Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında bekletiliyor. Kamu görevlileri hakkında henüz soruşturma başlatılmadı.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) yapılan başvuruya gelen yanıta göre, eski Diyarbakır Barosu Başkanı Elçi’nin yaşamını yitirmesinin ardından hazırlanan ve polis memurlarının ihmallerini gözler önüne seren rapor işleme konulmadı.

24 polisin bilgisi alındı

Elçi’nin katledilmesinin ardından iki mülkiye müfettişi ile iki polis başmüfettişi ön inceleme raporu hazırladı. 24 polisin bilgisine başvurularak hazırlanan raporda, ihmallere ilişkin şu tespitlere yer verildi:

“İstihbarat bilgisi önceden sağlanmış, iki kişinin içinde bulunduğu araç takibe alınmış, belli süre takibe devam edilmiştir. Bu takip sürecinde aracın durdurularak unsurların etkisiz hale getirilmesi gerektiği, bunda gecikme yaşandığı, takibin sürdürüldüğü, Balıkçılarbaşı mevkine gelindiğinde bölgede görevli güvenlik güçlerinin sadece ‘aracın durdurularak incelenmesi’ yönünde bilgilendirildiği, söz konusu araçtaki kişilerin örgüt mensupları oldukları, silahlı olabilecekleri yönünde uyarı yapılmadığı, aracın durdurulmasında zafiyet ortaya çıktı.”



Raporda Elçi’nin ölümü sonrasında, “Olay yeri ve kriminal incelemenin sağlıklı yapılamadığı” bilgisine yer verildi.



Raporun halen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında bekletildiği bilgisi ise Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan geldi. Raporun akıbeti hakkında bilgi veren Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, “Müfettişleri tarafından yürütülen soruşturma sonucu düzenlenen rapor gereğinin takdir ve ifası için yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi” yanıtını verdi.

Elçi’nin ölümünün ardından başlatılan soruşturmada bugüne kadar üç savcı değiştirildi. Soruşturma aşamasında fail ya da şüpheli olarak hiç kimsenin ifadesi de alınmadı.