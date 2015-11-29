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Tahir Elçi’nin öldürülmesi dünya basınında

Euronews: "Bazı kaynaklar Elçi’nin hedefte olduğunu belirtti"

29 Kasım 2015 01:33

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesi dünya basınında yankı buldu. Dünya ajansları haberi son dakika notuyla geçti. Diyarbakır’daki çatışmaya ait görüntüler pek çok yabancı haber sitesinde yer aldı.

 

AP: Türkiye’nin önde gelen avukatlarından Tahir Elçi silahlı saldırıda öldürüldü. Elçi, canlı yayında PKK’nın terör örgütü olmadığını söylediği için geçtiğimiz ay gözaltına alınmıştı.

 

AFP: Türkiye’nin önde gelen Kürt avukatı, kimliği bilinmeyen saldırganların açtığı ateş sonucu öldürüldü. Görgü tanıklarının ifadesine göre, saldırganlara polis tarafından anında karşılık verildi. AFP’ye konuşan hastane kaynakları Elçi'nin sol gözünden çıkan kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirttiler.

 

Reuters: HDP olayı “planlanmış bir suikast” olarak tanımladı ve insanlara protesto gösterisi yapmaları için sokağa çıkmaları çağrısında bulundu.

 

BBC: Kürt destekçisi avukat, polis ve kimliği bilinmeyen kişiler arasında yaşanan çatışmada başından vurularak öldürüldü.

 

Russia Today: Diyarbakır Baro Başkanı konuşma yaptığı sırada kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü. Avukat Tahir Elçi, pek çok insan hakları örgütü ve sivil toplum kuruluşunun kurucu üyeleri arasındaydı.

 

Al Jazeera: Türkiye’de, ülkenin önde gelen Kürt avukatı vurularak öldürüldü. Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, basın açıklaması yaptığı sırada Kürt isyancılarla güvenlik güçlerinin arasında yaşanan çapraz ateşte kaldı.

 

Euronews: Türkiye’nin önde gelen Kürt avukatlarından Tahir Elçi kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından vurularak öldürüldü. Bazı kaynaklar Elçi’nin hedefte olduğunu belirtti.

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