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Tahir Elçi'nin öldürüldüğü yerde resmi görevli polisler yok muydu?

Emniyetin polis görevlendirme yazıları Elçi'nin basın toplantısı yaptığı tarihten sonrasını gösteriyor

09 Ocak 2016 12:18

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesi ile ilgili soruşturma kapsamında savcılığın Emniyet’ten istediği olay gününe ilişkin görevlendirme yazılarında ihmal zinciri ortaya çıktı. Cumhuriyet'ten Kemal Göktaş'ın haberine göre, emniyetin çeşitli birimlerinden olaydan önce yapılması gereken görevlendirmelere ilişkin “sonraki” tarihli belgeler gönderildi. Bu belgeler içinde en dikkat çekeni Güvenlik Şube Müdürlüğü’nden gelen 'Görevlendirme' başlıklı yazı oldu. Olay günü düzenlenmiş gibi bir içeriğe sahip olan belgenin altındaki tarihin “9.12.2015’ tarihini taşıması dikkat çekti. Görevlendirmelerin ileri tarihli olması "Cinayet günü resmi görevli olmayan başka birileri mi vardı?" sorusunu akıllara getirdi.

Tahir Eçi’nin öldürülmesi ile ilgili soruşturmada Emniyet’in görevlendirme yazıları dosyaya girdi. “Güvenlik Şube Müdürü” imzalı “Görevlendirme” başlıklı ve ilgili büro amirliklerine gönderildiği notu düşülen yazıda Dört Ayaklı Minare’ye “sözde” zarar verildiği gerekçesiyle Diyarbakır Barosu’nun organizesinde basın açıklaması yapılacağı şeklinde bilgiler elde edildiği belirtilerek “Konu ile ilgili gerekli tedbirler aldırılmıştır” dendi. Görev alma saati başlığı altında “Görevli ekip ve personel, aksi bir talimat verilmediği sürece 28/11/2015 günü saat 10.15’ten itibaren görev yerlerinde hazır bulunacaktır” ifadesi yer alan yazıda, 6 ekipten toplam 14 polisin olay yerinde görevlendirildiğini gösteren bir liste yer aldı. Yazının, olaydan önce yazılmış gibi düzenlenmesine rağmen belgenin altındaki tarihin olaydan 11 gün sonrasının, 9 Aralık 2015 tarihini taşıması dikkat çekti.

Dosyaya giren ve olaydan sonra düzenlendiği belirtilen görevlendirme yazılarında ise görevlendirilen polislerin sicilleri ve taşıdıkları silahlara ilişkin bilgiler yer aldı. Diyarbakır Barosu yetkilileri, belgelerin olay günü veya öncesinde tanzim edilmiş görev yazıları olmadığına dikkat çekerek “Bu durum, olay günü resmi görevli olmadığı halde olay yerinde birilerinin bulunduğu kuşkusu yaratmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

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