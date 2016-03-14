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Tahir Elçi’nin katledildiği olayda 2 polisi şehit eden kişi öldürüldü

Sur'da çıkan çatışmada 7 kişi öldürüldü

14 Mart 2016 14:06

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 28 Kasım’da baro başkanı Tahir Elçi’nin öldürüldüğü olaydan hemen önce, 2 polis memurunu şehit ederek Elçi’nin bulunduğu sokaktan kaçan 2 kişiden Mahsun Gürkan’ın, dün Sur’da çıkan çatışmada öldürüldüğü ortaya çıktı.

Hürriyet’in haberine göre, Merkez Sur İlçesi’nde 28 Kasım 2015 tarihinde saldırganların bindiği taksi, Yenikapı Sokak girişinde polis tarafından durduruldu. Bu sırada polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur’u ateş ederek şehit eden ve Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin açıklama yaptığı Dört Ayaklı Minare sokağına girerek kaçan 2 kişiden Mahsun Gürkan’ın, dün Sur’da çıkan çatışmada öldürülen 7 kişinin arasında olduğu belirtildi. 

Savaş Mahallesi Hacı Hamit Sokak’taki bir evde enkaz altında bir banyoda kaldıkları ve çıkmak istediklerini belirterek HDP’lilerden yardım isteyen ancak, güvenlik güçleri ile çatışmaya girdiği ileri sürülen 7 kişi öldürülmüştü. Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemede öldürülen 7 kişiden birinin Tahir Elçi’nin öldürüldüğü olaydan hemen önce 2 polisi şehit edip sokağa ilk giren ve polisin ateş açmasına rağmen kaçan Mahsun Gürkan olduğu ortaya çıktı.

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