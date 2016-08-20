Tahir Elçi'nin Diyarbakır Adliyesi önünde anılmasına izin verilmedi!

Sur’da öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi için her hafta Diyarbakır Adliyesi önünde avukatların düzenlediği anma polis tarafından valilik kararı gerekçe gösterilerek engellendi. Polis, etkinliğin yapılması için ısrar eden avukatlara müdahale edileceğini söyledi.

Diyarbakır Barosu üyesi avukatlar, Sur’da öldürülen Baro Başkanı Tahir Elçi’nin faillerinin bulunması talebiyle her hafta olduğu gibi Diyarbakır Adliyesi önünde bir araya gelmek istedi. Açıklamanın yapılacağı adliye önünü zırhlı araçlarla ablukaya alan polis, Diyarbakır Valiliği’nin il genelindeki açık alanlarda toplantı, gösteri ve yürüyüşleri yasaklayan kararını gerekçe göstererek açıklamaya izin vermedi. Diyarbakır Baro Başkanvekili Ahmet Özmen, görüştüğü polislerden, "Valiliğin kararı var. Açık alanlarda açıklama yapılmayacak. Baro binasında açıklamanızı yapın. Yapılırsa suç teşkil eder. Aksi durumda yaptırmayacağız, gereğini yapacağız” yanıtı aldı.

Polisin uygulamasına tepki gösteren Özmen, valilik kararının kamu düzeni ve güvenliği ilgilendirdiğini belirterek, anma etkinliği yaptıklarını, bu nedenle etkinliğin yasak kapsamında olmadığını söyledi. Müzakerelerin sonuç vermemesi üzerine avukatlar açıklama için baronun Adli Yardım Hizmet Binası’na geçerek açıklama yaptı.

Avukatlar her Cuma adliye önünde olacak

Açıklamada konuşan Diyarbakır Baro Başkanvekili Ahmet Özmen, Elçi’nin katilleri ve faillerinin bulunması, soruşturmasının etkin ve hızlı bir şekilde yapılması için her hafta adliye binası önünde yaptıkları etkinliğinin kamu düzenini ne şekilde ihlal ettiğini sordu. Polisin anma etkinliğini engellemesini protesto eden Özmen, her Cuma günü adliye önünde olmaya devam edeceklerini söyledi.

266 gün geçmesine rağmen failler bulunmadı

Toplantıya katılan Muş Baro Başkanı Feridun Taş ise, iyi bir hukukçu, aydın, barış elçisi ve halklar için değer olan Tahir Elçi’yi bahtsız bir kurşuna kurban verdiklerini ve Elçi’nin katledilişinin üzerinden 265 gün geçmesine rağmen faillerinin bulunmadığını, soruşturma dosyasında herhangi bir ilerleme kaydedilmediğine dikkat çekti.

Taş, “Bundan sonra devlet yetkilileri bunu bilmeli. Bölge baroları olarak Elçi’nin failleri ve arkasındakiler bulununcaya kadar dosyasının sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.