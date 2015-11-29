Tahir Elçi’nin abisi: Devlet hedef gösterdi, öldürüldü, şu an kimin yaptığını söylemek zor

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin abisi Ahmet Elçi, kardeşinin uzun süredir tehdit edildiğini belirterek, “Devlet hedef gösterdi ve öldürüldü. Şu an kimin yaptığını söylemek zor” dedi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, sokağa çıkma yasağı sırasında yaşanan çatışmalarda zarar gören “Dört Ayaklı Minare”yle ilgili yapılan basın açıklaması sonrasında çıkan olaylarda başına isabet eden tek kurşunla öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin abisi Ahmet Elçi T24’e açıklama yaptı.

Ahmet Elçi, “ Tahir o sözlerinin ardından faşistler tarafından sürekli tehdit ediliyordu. Kardeşimin kimin ya da kimlerin öldürdüğünü söylememiz çok zor. Olayın berrak bir şekilde araştırılması gerekiyor. Ancak kardeşim devlet tarafından hedef gösterildi ve katledildi” diye konuştu.

Tahir Elçi için yarın Diyarbakır’da gerçekleşecek cenaze töreni için yoğun güvenlik önlemlerinin alınmasını istediklerini söyleyen Ahmet Elçi, “İsteğimiz cenazede güvenlik önlemlerinin alınmasıdır. Kim alacak kimler güvenlikten sorumlu bilmiyorum ama bugün bir kez daha gördük ki kimsenin can güvenliği yok. Hepimizin gözü önünde Tahir öldürüldüğünde güvenliğin alınmadığı ortada” dedi.