Tahir Elçi: Selamet Yeşilmen şarapnel değil, hızlı giden mermi ile vuruldu

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, Nusaybin'de evinin kapısında öldürülen beş çocuk annesi Selamet Yeşilmen'in (44), keskin nişancılar tarafından kullanılan, mermisi normalden daha hızlı giden ve vücutta parçalanan bir silahla vurulduğunu belirtti.

Evrensel’in haberine göre, Nusaybin'de halen devam eden sokağa çıkma yasağının üçüncü günü olan 15 Kasım'da, evinin kapısında polislerce öldürülen beş çocuk annesi Selamet Yeşilmen'in (44), alelacele açıklanan otopsi raporunda, "penetran (aşırı delici) cisim yaralanmasına bağlı kemik kırığı ve çoklu organ yaralanmasına bağlı kanama" nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi. Otopsi tutanağında Yeşilmen'in ölümüne neden olan silahla ilgili bir bulgudan bahsedilmezken, vücudundan çıkarılan altı metal parçasının ne tür bir mühimmat olduğunun saptanması açısından balistik inceleme için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verildi. Kaymakamlık da Yeşilmen'in şarapnel parçasıyla öldüğünü, bölgede operasyon olmadığını ileri sürdü.

Ancak açıklanan bu otopsi raporunu değerlendiren Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, Yeşilmen'in şarapnel değil, keskin nişancılar tarafından kullanılan, mermisi normalden daha hızlı giden ve vücutta parçalanan bir silahla vurulduğunu belirtti.

"Penatran cisim yaralanması dedikleri aşırı delici bir cismin neden olduğu yaralanma türüdür. Otopsi raporunu incelediğimizde, Yeşilmen'in ölümünde keskin nişancıların kullandığı normalden daha hızlı giden mermi türünün kullandığı görülüyor" diyen Tahir Elçi, "Bu silahtan çıkan mermi, normalden çok daha hızlı gittiği için vücudun içinde dağılarak parçalanıyor. Kırıklara ve çoklu organ yaralanması sonucu ölüme neden oluyor. Vücutta bir giriş izi dışında birden çok çıkış noktası oluşuyor. Otopsi raporunda belirlenen iç batın ve göğüs içi kısmındaki çoklu organ harabiyeti de bu tespiti doğruluyor. Raporda mühimmatın türünün ne olduğu belirtilmemiş ve balistik inceleme istenmiş. Yani görgü tanıklarının anlatımı ve otopsi raporundaki bulgular birbirini doğruluyor. Cizre'de sokağa çıkma yasağı sırasındaki ölümlerde de bu tür bilgiler aldık. Özel bir suikast mermisi olan bu mühimmatın her türlü silahta kullanılabildiği bilgisi var" dedi.