Tahir Elçi İnsan Hakları Kürsüsü'nde 8 Mart mesajı: Yaşamı korumak biz kadınlara düşer

Öldürülen eski Diyarbakır Barosu Tahir Elçi'nin faillerinin bulunması ve yargılanması için her hafta Diyarbakır Adliyesi önünde düzenlenen "Tahir Elçi İnsan Hakları Kürsüsü" etkinliğinin 217’incisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gündemiyle yapıldı. Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi’ne üye kadın avukatların katıldığı etkinlikte, "Gerçek adalet erkek adaleti değil" ile "Bijî 8’e Adare" yazılı pankartlar açıldı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, açıklamayı yapan Diyarbakır Barosu Kadın Komisyonu üyesi İrem Yıldız, Clara Zetkin’in "Erkekler öldürdüğünde, yaşamı korumak biz kadınlara düşer" sözünü hatırlattı. Yıldız, toplumsal cinsiyet eşitsizliği sebebiyle kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığına dikkat çekti.

Kadının asıl görevinin annelik ve esas yerinin ev olduğu algısı yaratılarak sosyal yaşamda yer almasının kısıtlandığına dikkat çeken Yıldız, "Egemen güçlerin söylemleri ve fetvalar, kadın bedeni üzerinden yürütülen politikalar kadınlara yönelik ayrımcılığı, şiddeti ve kadın cinayetlerini sıradanlaştırmakta, kadınların kamusal alanda var olmalarına ilişkin ciddi tehdit oluşturmaktadır" dedi.

"Hak ihlallerinde tarafız"

62 gündür kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku’nun bulunmasına ilişkin her türlü çabayı sarf edeceklerini dile getiren Yıldız, şöyle devam etti:

"Kadın kazanımlarını hukuken ortadan kaldıracak yasal düzenlemelere, kadınların haklarını gasp etmeye yönelik her türlü girişime, medyanın şiddeti olağanlaştırmasına, sistematik şekilde ekonomik olarak güçsüz bırakılan kadınların nafaka haklarının kısıtlanmasına, kadını eve ve aile içine hapseden, siyasetten, iş hayatından, sosyal hayattan uzak tutmaya çalışan söylemlere, kadın katillerine ve tecavüzcülerine uygulanan ‘iyi hal’ ve ‘haksız tahrik’ indirimlerine izin vermeyeceğimizi, kadının insan hakları ihlallerinde taraf olduğunu bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz. Öldürülen, intihara sürüklenen, kadın mücadelesi uğruna hayatını kaybeden kadınları saygıyla anıyor ve tüm kadınların 8 Mart’ını kutluyoruz."