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Tahir Elçi, Diyarbakır'da anıldı; ölümü halen faili meçhul...

"Toplumun kendisine borcu var; bu olay, bir önce aydınlatılmalıdır"

28 Kasım 2016 18:09

Geçen yıl bugün öldürülen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi için ilk anma töreni Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yapıldı.

Dört ayaklı minarenin bulunduğu mahallede sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı Tahir Elçi’yi anmak için toplananlar minareye yakın bir yerde buluştu.

Anma törenine Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, Diyarbakır Barosu üyeleri, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Ahmet Yıldırım ile sivil toplum kuruluşları katıldı.

Diyarbakır Barosu Başkanı Ahmet Özmen, Tahir Elçi’nin 90’lı yıllarda birçok faili meçhul cinayeti aydınlattığını hatırlatarak, “Tahir Elçi’nin ölümü halen faili meçhul olarak duruyor. Toplumun kendisine borcu var. Bu olay, bir önce aydınlatılmalıdır” dedi.

Grup, Tahir Elçi’nin yaşamını yitirdiği yerin yakınına kırmızı karanfiller bırakarak buradan ayrıldı.

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