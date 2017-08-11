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Tahir Elçi, Diyarbakır Adliyesi önünde anıldı

Diyarbakır Barosu'nun her cuma adliye önünde düzenlediği anma etkinliğinin 88'cisi yapıldı

11 Ağustos 2017 21:20

Diyarbakır Sur’da 28 Kasım 2015’te basın açıklaması yaparken, silahla vurularak yaşamını yitiren Baro Başkanı Tahir Elçi, ölümünün 88’inci haftasında Diyarbakır Adliyesi önünde yapılan basın açıklaması ile anıldı.

Diyarbakır Barosu’nun Tahir Elçi’nin ölümü nedeniyle her Cuma günü adliye önünde düzenlediği anma etkinliği, 88’inci haftada da devam etti. Anmaya bugün Şanlıurfa Barosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Fırat Ayçiçek, Diyarbakır Baro Başkan Yardımcısı Sertaç Buluttekin ve çok sayıda avukat katıldı.

“Elçi'nin katledilmesi toplumsal acıya dönüşmüştür"

Cübbeleriyle toplanan avukatlar adına açıklama yapan Buluttekin, ölümün bu topraklarda bazen toplu katliamlarla, bazen adaletsiz ve haksız idamlarla, bazen infazlarla ve bazen de faili meçhul cinayetlerle karşılarına çıktığını belirterek şöyle dedi:

“Ne yazık ki bu acıları yaşatanlar hiçbir zaman cezalandırılmadı. Bu nedenle bizim acılarımız hiç dinmedi ve taziyelerimiz hiç kapanmadı. Tahir Elçi’nin katledilmesi de toplumsal bir acıya dönüşmüştür. Artık acılarımızı dindirmek ve taziyelerimizi kapatmak istiyoruz. Bunun tek yolu adalettir. Yetkililerin, nereden gelirse gelsin, toplumsal acıları sonlandırmak, toplum vicdanındaki yaraları sarmak ve toplumsal barışı sağlamak için adalet taleplerine mutlak surette kulak vermesi gerektiğine inanıyoruz.”

Buluttekin’in ardından konuşan Ayçiçek ise 88 hafta geçmesine rağmen soruşturma dosyasında bir ilerleme olmadığını ifade etti ve “Soruşturma makamına, bir an önce etkin bir soruşturma yaparak faillerin ortaya çıkarılması talebimizi yineliyoruz” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından toplanan avukatlar, beş dakikalık oturma eylemi yaptı. 

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