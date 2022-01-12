Tahir Elçi davası | İhbar mektubunda adı geçen polis memurlarının dinlenmesi talebi reddedildi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2015 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi davasına devam edildi. Mahkemece önceki celse verilen ara kararların yerine getirilmesi için tekit ve bu celse kamera kayıtları ile İçişleri Bakanlığı raporuyla ilgili sunulan taleplerin kabulüne, keşif talebinin daha sonra değerlendirilmesine, Türkiye Barolar Birliği’nin katılma talebinin kabulüne, Bursa Barosu’nun katılma talebinin reddedine, Ahmet Davutoğlu’nun tanık olarak dinlemesi talebinin reddine, savcı Kenan Karaca hakkında yapılan suç duyurusu talebinin reddine, sanıkların tutukluluk taleplerinin reddine, ihbar mektubu ve içeriğinde adı geçen polis memurlarının dinlenmesi talebini reddine karar verdi. Duruşma 15 Haziran 2022 saat 10.00’a ertelendi.

Mahkeme heyeti, Elçi ailesi ve avukatları, Türkiye Barolar Birliği ve dayanışma için katılım sağlayan baro başkanları, avukatlar, STK temsilcileri, medya mensupları duruşma salonundaki yerlerini aldı. Sanık polisler ve müdafileri duruşmaya SEGBİS üzerinden bağlandı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Türkiye Barolar Birliği adına davaya katılma talebinde bulundu. Bursa Barosu başkanı Av. Metin Öztosun davaya katılma talebinde bulundu.

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, 'eksik ve etkisiz yürütülen' Tahir Elçi soruşturmasında tanıkları işkenceyle ve bilinçli bir şekilde yanlış yönlendirdiğini ve adil yargılamayı etkilediğini belirttiği savcı Kenan Karaca hakkında soruşturma açılması için suç duyurusunda bulundu

Nahit Eren, aynı zamanda Tahir Elçi cinayetine “siyasi suikast” diyen dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun mahkeme huzurunda tanık olarak dinlenilmesi talebinde bulundu.

Elçi ailesi avukatları 14 Temmuz 2021 tarihli ara kararlar uyarınca gönderilen müzekkerelerin yanlışlık ve eksiklik barındırdığını, kamera kayıtlarındaki eksikliğin nedenlerini ortaya konulması ve bu hususların açıklığa kavuşturulması için yeniden müzekkere yazılmasını talep etti.

Elçi ailesi avukatları, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliğinin hazırlamış olduğu “araştırma raporunun” ara karara rağmen dosyaya celp edilmemesi nedeniyle müzekkere tekidi ve sanıkların delilleri karartma şüphesi taşımaları nedeniyle tutuklanmaları talebinde bulundu.

Elçi ailesi avukatları 6 Ocak 2016 tarihli bir polisin ihbar mektubuna göre “eylemi yapan örgüt mensuplarının istihbarat bağlantıları olduğu, bazı emniyet yetkililerinin durumu manipüle ettiği” şeklindeki kayda rağmen bu hususla ilgili hiçbir araştırma yapılmadığını beyan etti. Avukatlar, Tahir Elçi’nin katledilmesi sürecinde kimin kastı, kimin ihmali olduğu hususuna dair tüm talepleri tekrar ederek konuyla ilgili tutanaklarda sicil numaraları yazılı personellerin ve ihbar mektubunda bilgileri sunulan polislerin dinlenilmesini talep etti.

Mahkemece sanık ve sanık müdafilerine söz verildi, sanık ve müdafileri önceki beyan ve taleplerini tekrar etti.

İddia makamından mütalaası soruldu, iddia makamı ise mütalaadan önce suç duyurusunda bulunan savcı hakkında beyanda bulunan tanığın suç geçmişi ve yargılandığı dosyaları hakkında bilgi vermeye başladı. İddia makamı, tutuklama ve müdahale taleplerinin reddi ile önceki celse verilen ara kararların yerine getirilmesi yönünde mütalaada bulundu.

Elçi ailesi avukatları, tanıklık yapan kişilerin beyanlarına itibar edilmemesini ima eden duruşma savcısının tutumunun hatalı olduğunu, her bilginin önemli olduğunu, yasa gereği soruşturma başlatılması gerektiğini beyan etti.