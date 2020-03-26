Tahir Elçi cinayetine dair iddianame 5 yıl sonra tamamlandı

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin, 2015 yılında tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada çıkan çatışmada öldürülmesiyle ilgili tamamlanan iddianamede, sanık 3 polisin 6 yıla kadar, PKK'lıların ise 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 45 yıl hapsi istendi.

Diyarbakır’da sokağa çıkma yasaklarının sürdüğü Sur ilçesinde, 28 Kasım 2015’te Dört Ayaklı Minare’nin altında basın açıklaması yaptığı sırada öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame tamamlandı.