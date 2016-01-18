Tahir Elçi cinayetinde PTT kamerasındaki 17 dakikalık görüntü kayıp!

Sur’da katledilen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin vurulma anına ilişkin görüntülerden PTT binasına ait güvenlik kamerasının 17 dakikalık kısmının dosyada olmadığı ortaya çıktı.

Zaman’dan İsmail Avcı’nın haberine göre Diyarbakır Barosu'nun Tahir Elçi soruşturması için kurduğu komisyon da dosya üzerinde yoğun bir çalışma sürdürüyor. Çok sayıda avukatın dosyayla ilgili yaptığı çalışmada, yeni bir skandal ortaya çıktı. Avukatlar, polis tarafından toplanan görüntülerin eksik olduğunu fark etti.

Elçi'nin öldürüldüğü sokakta bulunan PTT şubesinden alınan güvenlik kamerası görüntülerinden 17 dakikalık bölümünün olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine savcıya dilekçe veren avukatlar, görüntünün akıbetini sordu. Avukatlar dilekçesinde “PTT kamera kayıtlarında olay günü saat 11.34 ile 11.51 saatleri arasında 17 dakikalık bir kesintinin mevcut olduğu, bu haliyle görüntü kayıtlarına dışarıdan müdahale edilmiş olabileceği kuşkusu ortaya çıkmaktadır.” ifadelerine yer verdi. Görüntü kayıtlarının ve bunları kaydeden cihaz ve hafıza kartlarının TÜBİTAK'a veya Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi talep edildi.

PTT şubesinden alınan görüntülerde saat düzenlemesi yapılmadığından kayıtlar bir saat ileriyi gösteriyor. Tahir Elçi, saat 10.51'de vuruldu. PTT kamerasında 11.34 ile 11.51 arasındaki görüntü yok. Bu Elçi'nin vurulma anı olan 10.34 ile 10.51 arasındaki görüntüye denk geliyor. Avukatlar, soruşturmada bunun göz önünde bulundurularak işlemlerin yapıldığını belirtti. Polis kamerasında 13 saniyelik görüntünün de kayıp olmadığı daha önce ortaya çıkmıştı. Bu kayıp görüntünün Elçi'nin vurulduğu ana ait olduğu iddia edilmişti.