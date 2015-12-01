Tahir Elçi, 20. Ankara Tiyatro Festivali’nde anıldı

20. Ankara Tiyatro Festivali’ne katılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu oyuncuları, öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’yi andı. “Destê Şeş Tilî/Altı Parmaklı El” adlı oyunun ardından Elçi’nin fotoğrafını sahneye taşıyan oyunculardan Elvan Koçer, “Kürt coğrafyasında yaşanan 30 yıllık savaşın birer tanığı olarak bir kez daha acılarımızı içimizde damıtarak bu sahneden ölümleri kınıyoruz” dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu oyuncuları, bölgede çatışmalı sürecin yarattığı tahribatları anlatan “Destê Şêş Tilî” adlı oyunla Ankara Tiyatro Festivali’ne katıldı. Oyunun ardından Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin fotoğrafını sahneye taşıyan oyuncular, olayı kınadı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu Eş Genel Sanat Yönetmeni Elvan Koçer, yaptığı açıklamada, olayın bir an önce aydınlatılmasını isteyerek, şunları söyledi: “İçinden geçtiğimiz bugünlerde karanlık bir tünele girdik ve yolun sonundaki ışığa ulaşmaya çalışıyoruz. Yolda başımıza ne gelirse gelsin, acılarımızı, yaralarımızı heybemize katarak, ölülerimizi sırtımızda taşıyarak, yolun bitimindeki ışığa ilerlemeyi sürdürüyoruz. Kimimiz kelamımız, kimimiz kalemimiz, kimimiz de başka silahlarımızla… Sanatı hayattan ne kadar uzak tutabiliriz ki? Dün yaşadığımız olayın vasat, trajik bir filmden ne farkı vardı ki?. ‘Anlamsız tesadüflerle dolu, kötü bir senaryo’ diyerek eleştireceğimiz bir film gibi. Oysa biz tam da bu gerçeği yaşıyoruz maalesef. Tıpkı yüreğimizdeki yangınla, aklımız ve duygularımız Diyarbakır’daki cenazedeyken oynadığımız bu oyun gibi. Bizler Diyarbakır Büyükşehir Tiyatrosu oyunculuğu kimliğimizden önce Kürt coğrafyasında yaşanan savaşın birebir tanığı olarak, acılarımızı içimizde yoğurup, damıtarak, bir kez daha bu sahneden bu ölümleri kınıyoruz. Katledilen insan hakları savunucusu Tahir Elçi ve bu yolda canını veren tüm ‘elçi’ler ölümsüzdür diyoruz.”