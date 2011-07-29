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Spor

TAHİNCİOĞLU: BİZE RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI ANKARA (A.A)

29 Temmuz 2011 20:27

-TAHİNCİOĞLU: BİZE RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI ANKARA (A.A) - 29.07.2011 - Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Mümtaz Tahincioğlu, Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin takvimden çıkarılmasıyla ilgili ''Bize resmi bir açıklama yapılmadı'' dedi. Tahincioğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye Grand Prix'si için Formula 1 yöneticileriyle görüşmelerin sürdürüldüğünü belirterek, ''Bakan değişikliği nedeniyle bunda biraz erteleme oldu. Bakan beyle hafta içi görüşeceğiz. Ondan sonra Formula 1 yöneticileriyle kaldığımız yerden tekrar konuşacağız'' diye konuştu. Prensipte bazı şeylerin konuşulduğunu ve ''hemen hemen anlaşma'' sağlandığını ve bazı iyileştirmelere gereksinim duyulduğunu anlatan Tahincioğlu, şunları kaydetti: ''O iyileştirmeleri yapabilmek için de tabi ki resmi sıfatı taşıyan bakan bey ve Başbakan'ın devreye girmesi gerekiyordu. Bakan beyin devreye girmesi konusu maalesef oluşamadı. Çünkü o anda hükümette bakanlar değişti. Bakan beyin yeni görevi icabı çok yoğun olduğu için görüşemedik. Takvimden çıkarıldığımıza yönelik fiilen bana böyle bir açıklama yapılmadı. Yapılan açıklamayı teyit etmem de mümkün değil. Bu normal bir şey. Çünkü takımlar daha az yarış yapmak istiyor. Formula 1 şirketi de yarış sayısını artırmak istiyor. Durumumuz gelecek hafta belli olacak.'' Tahincioğlu, Türkiye'nin Formula 1 2012 takviminde yer alması gerektiğini dile getirerek, şöyle konuştu: ''Türkiye takvimden çıkarılırsa tekrar Formula 1'e dönmesi çok zor. Bunu 1,5 senedir söylüyorum. Çünkü şu anda Formula 1 dünyasında takvime katılan ülkelerin sayısı bizim o gün girdiğimizden çok fazla. Rekabet arttı, rakamlar yükseldi. Senelik ödemeler 40 milyon dolarlara vardı. Bizden istenen rakam 25 milyon dolar civarında. Biz 25 milyon doları veremedik. Son yapılan anlaşma Rusya ile 40 milyon dolar. Biz 13.5 milyon dolar ödüyorduk. Olayın ödenen paradan çok Türkiye için getirisini hesaplamak gerekir. Türkiye'nin tanıtımı için harcanan paranın ne olduğunu hepimiz biliyoruz.''

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