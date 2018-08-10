Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde fikstür belli oldu

Yeni sezon derbilerle açılıyor

Fenerbahçe - Beşiktaş Sompo Japan

Galatasaray - Anadolu Efesu Efes

İSTANBUL,(DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde 2018-19 sezonun fikstürü belli oldu. İlk hafta mücadelelerinde Fenerbahçe - Beşiktaş Sompo Japan ve Galatasaray - Anadolu Efes karşılaşmaları oynanacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde yeni sezonun fikstür çekimi yapıldı. İstanbul\'da bulunan bir otelde gerçekleştirilen fikstür çekimine TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, TBF CEO\'su Ömer Onan, TBF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Recep Ankaralı, TBF Ligler Direktörü Samer Şenbayrak, TBF Medya ve İletişim Direktörü Barış Kuyucu, TBF yetkilileri ve basın mensupları katıldı.

Türkye Basketbol Federasyonu CEO\'su Ömer Onan\'ın geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Battal Durusel\'i anarak başladığı açılış konuşmasının ardından TBF Ligler Direktörü Samer Şenbayrak 2018-19 sezonunun takvimi ve kura çekimi ile ilgili teknik detayları paylaştı. Kura çekimini gerçekleştiren takımların temsilcileri kısa konuşmalarla Battal Durusel\'i anarken, yeni sezon öncesi bütün takımlara şans dilediler.

İLK HAFTA OYNANACAK MÜSABAKALAR ŞU ŞEKİLDE:

Fenerbahçe - Beşiktaş Sompo Japan

Sakarya BŞB. - Türk Telekom

Banvit - Arel B.Çekmece

Darüşşafaka - Gaziantep Basketbol

Galatasaray - Anadolu Efes

Afyon Bld. - Bahçeşehir Koleji

İstanbul BBSK - Trabzonspor

Pınar Karşıyaka - Tofaş



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