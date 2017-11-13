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Spor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 6'ncı hafta sona erdi

İSTANBUL, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftası, bugün oynanan 4 maçla tamamlandı

13 Kasım 2017 01:09

İSTANBUL, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 6\'ncı haftası, bugün oynanan 4 maçla tamamlandı.
Günün kritik maçında Darüşşafaka, Fenerbahçe Doğuş\'u 84-78 mağlup etti.
Haftanın sonuçları şu şekilde:
DÜN
Gaziantep Basketbol - Trabzonspor: 84-95
Banvit - Tofaş: 64-70
Galatasaray Odeabank - Demir İnşaat Büyükçekmece: 98-71
Sakarya BŞB Basketbol - Beşiktaş Sompo Japan: 69-75
BUGÜN
İstanbul BBSK - Muratbey Uşak Sportif: 77-73
Anadolu Efes - Yeşilgiresun Belediyespor: 97-93
Darüşşafaka - Fenerbahçe Doğuş: 84-78
Pınar Karşıyaka - Eskişehir Basket: 70-74

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