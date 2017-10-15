Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde 2'inci hafta bugün oynanan 4 maçla başladı

Beşiktaş Sompo Japan 2\'nci maçında mağlup

Gaziantep Basketbol\'dan ilk galibiyet

İstanbul BBSK evinde galip

Tofaş 2\'de 2 yaptı

İSTANBUL,(DHA)

BEŞİKTAŞ MAĞLUP

Tahincioğlu Basketbol Ligi\'nde 2\'inci hafta karşılaşmaları bugün Beşiktaş Sompo Japan, Yeşilgiresun Belediyespor karşılaşmasıyla başladı. Akatlar Spor Kompleksi\'nde oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip ilk 3 periyodu önde geçmesine rağmen konuk Yeşilgiresun son periyottaki oyunuyla maçı uzatmaya taşımayı başardı ve uzatma devresinde karşılaşmayı 91- 94 kazandı. Konuk ekipte Ra\'Shad James 25, Kenny Boynton JR 22 sayı ile galibiyeti getiren isimler olurken, ev sahibi ekipte yeni transfer Agusto Lima\'nın 18 sayı, 9 ribaundluk performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

GAZİANTEP BASKETBOL\'DAN İLK GALİBİYET

Günün 2\'nci karşılaşmasında, sahasında Pınar Karşıyaka\'yı konuk edecen Gaziantep Basketbol sahadan 74-73\'lük galibiyetle ayrılmayı başardı. Maçın başından itibaren üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı. Ev sahibi ekipte Sean Armand 22 sayı, 5 ribaund, 5 asist; Victor Rudd 21 sayı, 11 ribaund ile galibiyettin mimarları olurken, konuk Pınar Karşıyaka\'da Jarrod Jones\'un 18 sayı, 16 ribaund, Dominic Waters\'ın 17 sayı, 8 asistlik performansı galip gelmek için yeterli olmadı.

İSTANBUL BBSK RAHAT

2\'nci haftada İstanbul ekiplerini karşı karşıya getiren maçta İstanbul BBSK, Demir İnşaat Büyükçekmece\'yi 82-70\'lik skorla mağlup etti.

Ev sahibi ekip ilk iki periyottaki performansıyla maçta farkı çift hanelere çıkarmayı başardı. Devreye 43-31\'lik skorla 12 sayı fark ile giden İstanbul BBSK, 2\'nci yarıda da rakibinin kendisini yakalamasına izin vermedi ve maçtan 82-70\'lik skorla galip ayrıldı. Ev sahibi ekipte 5 isim çift haneli skor üretti. İstanbul BBSK\'da Eric Buckner 18, Jaka Klobucar 15, Ivan Buva ve Stefan Bircevic 13, Hakan Demirel 11 sayı kaydetti.

Konuk ekipte Merthan Mutlu ve Evaldas Kairys\'in 12\'şer sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

TOFAŞ 2\'DE 2

İlk haftada sahasında Darrüşafaka\'yı 16 sayı farkla mağlup eden Tofaş, Muratbey Uşak deplasmanından da 13 sayı farkla galip ayrıldı. Maçta baştan sona üstün taraf olan Tofaş, ilk periyodu 22-12 önde kapattı. 2\'nci periyotta da hücumda etkili Bursa temsilcisi soyunma odasına 19 sayılık farkla gitti. Karşılaşmanın 2\'nci yarısında rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen konuk ekip maçtan 13 sayılık farkla 86-73 skorla ayrıldı. Konuk ekipte Morgan 15 sayı, 10 ribaund, Meija, Colton Owens ve Pierria Henry de 11 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Ev sahibi Muratbey Uşak\'ta Hamilton\'un 20 sayı, 11 ribaundluk performansı galibiyete yetmedi.