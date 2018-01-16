Tahincioğlu All-Star 2018 Asya ve Avrupa karmaları kadroları belli oldu

Bu sene 21 Ocak pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek olan yılın en keyifli organizasyonu Tahincioğlu All Star'da dün oylama tamamlandı. TBF CEO'su Ömer Onan, bugün NtvSpor'da Pınar İlik Üçer'in programına katılarak Asya ve Avrupa karmalarını açıkladı. Tahincioğlu All-Star 2018’de karşılaşmaya ilk beşte başlayacak oyuncular halk oylamasıyla belirlenirken, yedekler de oylama rakamları ve antrenör tercihleri de göz önünde bulundurularak belirlendi.

Asya karması ilk beş:

1- Luigi Datome 11,483 oy

2- Gasper Vidmar 7,315 oy

3- Barış Ermiş 7,234 oy

4- Brad Wanamaker 6,981 oy

5- Samuel Mejia 4,326 oy

Avrupa karması ilk beş:

1- Errick Mc Collum 13,426 oy

2- Scottie Wilbekin 10,606 oy

3- DJ Strawberry 10,465 oy

4- Sertaç Şanlı 7,509 oy

5- Derrick Brown 6,933 oy

All-Star organizasyonunda yer almanın kendisi için gurur verici olduğunu belirten Asya Karması Başantrenörü Josep Berrocal, “Sinan Erdem Spor Salonu’nda basketbol severler için harika bir atmosfer oluşacak. Kendi adıma bu büyük organizasyonda yer aldığım için çok heyecanlıyım. İzleyicilerin de o gün çok heyecanlı anlara tanıklık edeceklerini düşünüyorum. Salona gelecek olanlara eğlence ve mutluluk vadediyoruz” dedi.



Avrupa Karması Başantrenörü David Blatt da All-Star organizasyonlarının tam anlamıyla bir basketbol şöleni olduğunu söylerken, “Hepimiz için heyecan verici bir deneyim olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduracak olan basketbol severler çok heyecanlı bir gün geçirecekler. Avrupa'nın en önemli liglerinden biri olan Tahincioğlu All-Star 2018 organizasyonunun bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu mükemmel etkinlikte Darüşşafaka ve Türkiye Ligi'nin bir temsilcisi olarak yer almaktan onur duyuyorum” dedi.(Basketfaul)