Taha Akyol'dan Devlet Bahçeli'ye: İsmini zikretmeye layık görmediğim bir partiliniz...

Hürriyet yazarı Taha Akyol, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın kendisi ile köşe komşusu Sedat Ergin'e yönelik olarak kullandığı ''Kendini Türkiye'nin en büyük gazetesi sanan bir boyalı magazin mevkutesi, 2016 Ekim'den bu yana işi-gücü bırakıp MHP aleyhtarlığına soyunmuştur" ifadesiyle ilgili olarak Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye çağrıda bulundu.

"Bu sütunda ismini zikretmeye layık görmediğim, muhatap almaya tenezzül etmediğim bir partiliniz bana, Sedat Ergin’e ve Doğan Yayın Grubu’na ancak kendisine yakışan seviyesiz bir dille saldırdı" diyen Akyol sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Bahçeli’nin bilmesini isterim; bu tür seviyesiz saldırılar bizi bildiğimiz doğruları olgun ve medeni bir üslupla yazmaktan alıkoyamaz. Doğan Medya Grubu’nun yayın ilkeleri de her şart altında geçerli olacaktır."

Yalçın, Ergin ve Akyol'a yönelik olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz biliyoruz ki Akyol da Ergin de sahibinin sesidir, emir kuludur, kapı kuludur. Onlar kendi kendine şakımamaktadır, onları yemleyerek teşvik eden ve bir hedefe kanalize eden eller vardır. Referandumu genel seçim yerine koyup değerlendirerek MHP'nin kaybettiğini öne sürenler, hem akılsız hem de meczup ve illetlidir. Gazetecilik kisvesi içinde MHP'ye yönelen saldırılar hedefini bulursa, bu sadece 'Hayır'cılar korosunun ekmeğine yağ sürmeyecek, aynı zamanda dolaylı yoldan FETÖ'nün yeniden palazlanmasına, kripto FETÖ'cülerin saklandıkları yerlerde muhafazasına hizmet edecektir."

Taha Akyol'un "Avrupa günü" başlığıyla yayımlanan (10 Mayıs 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Devlet Bahçeli'ye not

Bu sütunda ismini zikretmeye layık görmediğim, muhatap almaya tenezzül etmediğim bir partiliniz bana, Sedat Ergin’e ve Doğan Yayın Grubu’na ancak kendisine yakışan seviyesiz bir dille saldırdı.

Referandum yazılarımızda MHP’ye eleştiri bile yöneltmemiş, sadece referandum rakamları ve araştırma kurumlarının bulguları üzerinden analiz yapmıştık. Ülkücü taban önemli oranda hayır oyu vermişti.

Buna tepkisi küfretmek, çamur atmak oldu; mukabil bir araştırma, bilimsel bir analiz sunamadı.

Çünkü yazdıklarımız bilimsel verilere dayanıyordu.

Bu tür analizler için geçmişte Bahçeli’nin telefon açıp teşekkür ettiği de olmuştu.

Sayın Bahçeli’nin bilmesini isterim; bu tür seviyesiz saldırılar bizi bildiğimiz doğruları olgun ve medeni bir üslupla yazmaktan alıkoyamaz. Doğan Medya Grubu’nun yayın ilkeleri de her şart altında geçerli olacaktır.