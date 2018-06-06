Taha Akyol'dan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'e: Bu, daha dikkatli olmasını gerektirir

Hürriyet yazarı Taha Akyol, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik düzenlenen operasyonların planlayıcısı olan 2'nci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'in katıldığı iftar programında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yönelik söylemlerine alkışla destek vermesini eleştirdi. "Bir genelkurmay başkanı, cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili konuların tamamen uzağında durmalıdır, ne kadar saygılı davranmış olursa olsun" diyen Akyol, "Evet, Afrin kahramanıdır ama bu daha bir dikkatli olmasını gerektirir" diye yazdı.

Taha Akyol, "Asker ve siyaset" başlığıyla (6 Haziran 2018) yayımlanan yazısında, "Tarihimizden bir tek örnekle yetineceğim" diyerek devamında şunları kaydetti:

27 Kasım 1924 Perşembe günü... Başbakan Fethi (Okyar) Bey Meclis’te hükümet programını okuyor... Konya mebusu Refik (Koraltan) “Kahraman ordumuz Başbakan’la beraberdir” dediğinde Fethi Bey kürsüden tepki gösteriyor:

“Ordu, millet ordusu, vatanın kahraman ve yüksek muhafızıdır. Bu vazifeyi daima ifa edecektir. Parti içinde, Meclis içinde değişen hükümetin şu veya bu üyesi ile beraber olacağını söylemek ordunun vazifesi haricinde olan bir şeyi orduya yüklemektir. Şüphem yoktur ki Refik Beyefendi de bunu zühul olarak söylemişlerdir. Herhalde tashih olunması lazımdır.”

Refik Bey özür dileyip sözünü geri alacaktır.

Bu coğrafyada milli ordumuz böylesine hassasiyete layıktır.