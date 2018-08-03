Taha Akyol: Türkiye'nin 'rehine diplomasisi' ya da 'takas' görüntüsü imajımızı sarstı

Hürriyet yazarı Taha Akyol, Türkiye -ABD geriliminin nedenlerine yer verdiği yazısında "Evanjelik" kavramının ABD karşılığına yönelik," ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence evanjelik olduğu gibi pastör Brunson’la aynı kilise cemaatine mensuptur; “aynı tarikat” dedi. Türkiye’nin Amerika’daki lobi gücünün yok denecek kadar zayıfladığına dikkat çeken Yazar, "Türkiye’nin “rehine diplomasisi” ya da “takas” amacıyla tutuklamalar yaptığı görüntüsü imajımızı sarstı" dedi.

Taha Akyol'un "Evanjelik Amerika" başlığıyla(03 Ağustos 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

"Evanjelizm nedir?

Evanjelizm, kökten dinci Protestanlık inancıdır. İsa’nın gökten inerek dünyaya egemen olması için İsrail’in “büyük zafer”i kazanması gerektiğine inanırlar.

Timothy Weber’in “Road to Armegeddon” adlı kitabında yazdığına göre 40-50 milyon Amerikalı bunan inanıyor!

Trump da ya inanıyor ya sempati duyuyor; siyasette de pervasızca kullanıyor. Trump’ın Kudüs ve İsrail konusundaki delice siyasetleri bunun uygulaması değil mi?

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence evanjelik olduğu gibi pastör Brunson’la aynı kilise cemaatine mensuptur; bunu “aynı tarikat” diye anlayabiliriz.

Tabii Trump bunu bile bile Pence’i yardımcı olarak tercih etti.

Böylece Brunson’ın tutukluluğu gibi siyasi ve hukuki bir sorunu, evanjeliklerin gözünde “din sorunu”gibi algıladı.

ABD ile aramızdaki YPG, FETÖ, F-35, Halk Bankası ve Hakan Atilla, İran’a ambargo gibi sorunları birlikte düşündüğümüzde nasıl bir ciddi problemle karşı karşıya olduğumuz görülür.

Amerika'daki Türkiye

Türkiye’nin “rehine diplomasisi” ya da “takas” amacıyla tutuklamalar yaptığı görüntüsü imajımızı sarstı. Öyle ki, geçen yıl Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, tamamen ekonomik nitelikli Dünya Bankası toplantısı sırasında “Türkiye’de rehine yok”diye açıklama yapma gereğini duymuştu. (12 Ekim 2017)

Şimdi evanjelik bağnazlığı Türkiye’ye karşı skandal yaptırımlara kalkarken Türkiye’nin Amerika’da artık lobi gücü yok veya zayıf.

Türkiye’nin dış kredi almasını bazı kurumlar nezdinde zorlaştıran tasarı da hâlâ gündemde!

Dün dolar 5 liraya vurdu...

Türkiye'nin politikaları

Kriz Amerika’ya da Türkiye’ye de zarar veriyor, kârlı çıkan sadece Putin ve Gülen’dir!

Elbette boyun eğmeyeceğiz ama bu satrancı maharetle, diplomatça oynamak zorundayız."

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