Taha Akyol: Rektör atamalarında bilimsel liyakatten önce “bizden” ilkesi uygulanıyor!

Karar yazarı Taha Akyol, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un Gaziantep'te parti il yöneticileriyle birlikte düzenlediği toplantıya GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın da katılmasını hatırlatarak, "Rektör atamalarında bilimsel liyakatten önce “bizden” ilkesi uygulanınca böyle şeyler oluyor" dedi.

Akyol, yazısında, "Şerif Mardin’lerin, Mehmet Genç’lerin, Deniz Akarlı’ların, Ergun Özbudun’ların çalıştığı Şehir Üniversitesi’nin kapatılması… Boğaziçi Üniversitesi’nin başına gelenler… KHK ile kanun değiştirip “bizden” bir aylık profesörlerin rektör atanması… Tek bilimsel makalesi bile olmadığı halde sırf siyasi iradenin tercihiyle göreve gelen, “İslami olarak Cumhurbaşkanına itaat farzdır” diyen rektörler… Akademik liyakat yerine, siyasi sadakat! Böyle siyaseti ve ideolojiyi bilimden üstün tutunca bilim büyük zarar görüyor" ifadesini kullandı.

Akyol, "Geçen çeyrek asır bir kere daha gösterdi ki, siyaset elini üniversiteden çekmelidir. Siyaset bilimin ancak hizmetkârı olabilir, âmiri değil" yorumunu yaptı.