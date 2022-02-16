Taha Akyol: Pek çok genç 'işsiz' olmaktan çıkıp 'öğrenci' olacak; siyaset de "şu kadar milyon üniversite öğrencimiz var" diye övünecek!

Karar yazarı Taha Akyol, YÖK'ün üniversite sınavlarında barajı kaldırmasıyla ilgili olarak "Liyakat ve kaliteyi popülizme feda etti" dedi.

"Şu soruyu her alanda hepimiz sormalıyız: Niye hep kalite aleyhine, kalabalık lehine kararlar alınıyor, atamalar yapılıyor, kurallar değiştiriliyor?" diyen Akyol, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Ben şunu da sorarım: Yekta Saraç neden süresi dolmadan görevden alındı? Saraç’a baraj kaldırtılabilir miydi?

Sınav barajının kaldırılması TÜİK istatistiklerine işsizliğin azalması olarak geçebilir; pek çok genç 'işsiz' olmaktan çıkıp 'öğrenci' olacak…

Siyaset de övünecek; şu kadar milyon üniversite öğrencimiz var!

Bilimsel yayınlarda niye İran’ın gerisine düştük?! Dünyada ilk 500’e giren üniversitelerimize ne oldu? Boğaziçi’nin başına gelenler, Şehir Üniversitesi’nin kapatılması, dünyada örnekleri var mı bu vak’aların?

Ve dünyada milli gelirini yedi yılda 13 bin dolardan 8 bin dolara düşüren bir ülke var mı?"