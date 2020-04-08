Taha Akyol: Niye düzgün ve adil bir infaz yasası yapmadık?

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Meclis’e gelen infaz düzenlemesine ilişkin, “Niye düzgün ve adil bir infaz yasası yapmadık?” diye sordu.

Akyol, “İktidarın MHP ile birlikte hazırladığı infaz kanunu Meclis’te görüşülüyor. Sanırım bir iki günde Meclis’ten geçirilecek.

Evet, geçirilecek diyorum... Sağlıklı demokrasilerde parlamentolar müzakere ve uzlaşma yoluyla Meclis’teki çoğunluğun da ortak aklı aradığı yasama kurumlarıdır. Bizde ise “parti disiplini” Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bir onay makamı haline getirdi.” düşüncesini dile getirdi.

Akyol, “Bu mahkûmiyetler caydırıcı olmadığı gibi Türkiye’nin imajını sarsarak da ülkenin itibarına zarar veriyor. Bu yüzden dünya hukuk sıralamalarında, AİHM sıralamalarında çok aşağılarda değil miyiz? Peygamberimiz, “afta hata, cezada hatadan iyidir” diyor. Bu evrensel hukukun da bir ilkesidir. Örgütle bağlantılı başka eylemi olmamak şartıyla üyelik ve propaganda suçlarında bir miktar infaz indirimi yapılaydı, bunlar tekrar suç işlerce fazlasıyla cezaya çarptırılacaktı. Böyle bir caydırıcılık da olacaktı.” görüşünü savundu.