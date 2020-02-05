Anayasa Mahkemesi, “hak ihlali” kararına rağmen yerel mahkeme tarafından tahliye edilmeyen ve yargılama sonunda beraat eden yazar ve akademisyen Prof. Dr. Mehmet Altan’a 30 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti. Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, "Mehmet Altan’ın ikinci defa başvurusu üzerine AYM bu konuda hukukun yüzünü ağartan bir karar verdi" düşüncesini dile getirdi.

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Akyol, “Tarihe ‘biz ve onlar’ diye bakıyoruz ya, biraz da ilkeler açısından bakmamız gerekmiyor mu? Hâlâ kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı gibi temel ilkeleri yerleştirmedik! Hâlâ siyasi güç sahipleri beğenmedikleri AYM kararlarını suçlayabiliyor, yerel mahkemeler AYM ve AİHM kararlarına uymayabiliyor! Halbuki Prof. Adem Sözüer’in dediği gibi ‘AYM ve AİHM kararlarını uygulamamak hukuku askıya almaktır’ Mehmet Altan’ın ikinci defa başvurusu üzerine AYM bu konuda hukukun yüzünü ağartan bir kakar verdi. Ayrıca yazacağım.” ifadesini kullandı.

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