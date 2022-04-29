Taha Akyol: Maalesef yüksek yargıda bile AK Partili siyasi geçmişe sahip üyelerin atandığı görülmektedir

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Gezi davasında verilen cezalarla Türkiye'de yargı bağımsızlığının ve yargıda partili atamalar sorununu yeniden gündeme getirdiğini belirterek, "Hiçbir hukuki delile dayanmayan mahkûmiyet kararını veren hakimlerden biri 2018 yılında AK Parti’den milletvekili adayı olmuş, seçilememişti. Avukatlara hakimlik yolu açılınca hakim olarak atanmış, İstanbul gibi bir yerde Ağır Ceza Mahkemesi üyeliğine kadar terfi etmişti.

Türkiye’de ağır bir yargı bağımsızlığı sorunu olduğu gibi, bu örnekten bağımsız olarak Türkiye’de bir yargıda siyasi atamalar sorunu da vardır. Maalesef yüksek yargıda bile AK Partili siyasi geçmişe sahip üyelerin atandığı görülmektedir" diye yazdı.

Hakim ve savcı alımları için yazılı sınavdan 70 puan alma zorunluluğunun KHK ile kaldırıldığına işaret eden Akyol, "AYM ve AİHM kararlarına uymayı reddeden yargıçlar bu dönemde çıktığı gibi bu tavrı alkışlayan Adalet Bakanı da bu dönemde görüldü. Açıkça iktidar partisini veya “reis”i öven, muhalefet liderlerini aşağılayan tweetler yargıda bu dönemde atıldı.

Hoşa gitmeyen kararları veren hakimlerin HSK tarafından bir gecede başka görevlere atandığı yahut yine sırf kararlarından dolayı haklarında soruşturma açılarak hakimlere baskı yapıldığı da bilinmektedir.

Kavala’ya beraat kararı veren yargıçlar hakkında HSK’nın soruşturma açması bunun bir örneğidir" ifadelerini kullandı.

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