Taha Akyol: Kurumlar ezildi, hukuki ve kurumsal güven eridi, kutuplaşma feci boyutlara tırmandı

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, AKP'nin cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1'in aşağı çekilmesini istediğini, ancak MHP'nin karşı çıktığını belirterek, "Çünkü MHP desteği olmadan da seçilebilme ümidi iktidar partisinin MHP’ye ihtiyacını ortadan kaldırmasa bile azaltacaktır.

Problemin özü, CB sisteminin tıkanmış olmasıdır; ülkeyi üç yılda ne hale getirdiği ortada zaten. Kurumlar ezildi, hukuki ve kurumsal güven eridi, kutuplaşma feci boyutlara tırmandı... Bu zafiyetler yetmiyormuş gibi şimdi de yüzde 50+1’i göze alamayan bir sistem..." diye yazdı.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet sisteminin en ağır sorununun baraj olmadığını, ilk turda olmazsa, iki adayın katılacağı ikinci turda 50+1'in kendiliğinden gerçekleşeceğine işaret eden Akyol, "Türkiye’nin sorunları çoktur ve pek çoğu gelişmişlik seviyesinin yetersizliğinden gelmektedir. Bu tür toplumlarda siyaset sınıfının sorumluluk bilincine ve rasyonelliğe sahip olması, hukuki kurumların güçlendirilmesi, mutlaka kuvvetler ayrılığının esas alınması zorunludur, CB sisteminde mümkün değildir. Bu gerekçelerle ben güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunuyorum." ifadelerini kullandı.

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