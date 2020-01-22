Taha Akyol’dan “Montrö bize ne kazandırdı?” diyen Erdoğan’a: Türkiye’ye istikrar, güvenlik ve diplomatik güç kazandırdı

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Montrö bize ne kazandırdı?” sözüne bugünkü köşesinde atıfta bulunarak, “Kanal İstanbul birçok yönüyle tartışılıyor ama Montrö yönü yeterince tartışılmıyor; bu konuda iktidarın da kafası karışık görünüyor. Hâlbuki 'Montrö dışında' olacağı resmen ifade edilen Kanal İstanbul, Türkiye’nin başına yeniden 'Boğazlar meselesi'ni açabilecektir. Kanal İstanbul’un başlatacağı rant hareketinin, ekonomiyi hareketlendirmesi ve oy getirmesi beklentisi tek bakış açısı olmamalıdır" ifadesini kullandı.

Akyol, "Türkiye’nin sanayi ve teknoloji konuşmak yerine kanal 'inşaat'ına kilitlenmesi bile endişe vericidir. Hele de Kanal’ın Montrö ile ilgisi, bu sorunu dış politika açısından da fevkalâde ciddi hale getirmektedir. Montrö meselesini mutlaka uzman diplomatlarla ve deniz hukuku uzmanlarıyla enine boyuna tartışmak gerekir" düşüncesini dile getirdi.

Akyol yazısında şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı gün şöyle konuştu:

“Kanal İstanbul Montrö kapsamında değildir… Tamamen Montrö dışındadır. Savaş gemileri?... Onlara da bir çözüm buluruz, gerekirse buradan da geçebilirler.”

Görülüyor ki, Kanal’dan geçişlerin hangi kuralları tabi olacağı konusunda bir çalışma yapılmamış, bir perspektif oluşturulmamıştır!

Bu çok ciddi bir eksikliktir.

Kanal açıldıktan sonra “geçersin, geçemezsin” sorunları patlak verdiği zaman mı “bir çözüm buluruz” diyeceğiz?

Gemi başına 250 bin dolar ortalama geçiş ücreti düşünüldüğüne göre, “parayı veren geçsin” mi diyeceğiz?

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