Taha Akyol: Amerikan anayasasını yapanların Kongre’ye verdikleri 'denetim' yetkilerini bizde yeni sistemi yapanlar “Gazi Meclis”e vermedi!

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, "Türkiye kısa darbe dönemleri hariç, artık çok partili hayattan çıkamaz. Rejimin meşruiyeti çok partili olmaya bağlıdır. Amerikan anayasasını yapanların Kongre’ye verdikleri 'denetim' yetkilerini bizde yeni sistemi yapanlar 'Gazi Meclis'e vermedi" düşüncesini dile getirdi.

Akyol, "Türkiye’de parti içi demokasi kıtlığı 'biraz da kendi kafasını kullanma' imkanını çok kısıtlıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Meclis’in denetim yetkileri de çok kısıtlandı. Amerikan anayasasını yapanların Kongre’ye verdikleri “denetim” yetkilerini bizde yeni sistemi yapanlar 'Gazi Meclis'e vermedi! Meclis Cumhurbaşkanı’nın hiçbir atamasını denetleyemez mesela… İyi düşünmeliyiz; 'Meclis odaklı' bir sistemden başkası Türkiye’nin asli sorunlarını çözemez." görüşünü savundu.

Akyol, "Tarihimizde şanla, şerefle yer alan Birinci Meclis 100. yılında da Türkiye’nin geleceği için rehberi olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.



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