T24 LogoT24 Logo
Gündem

Taha Akyol: Amerikan anayasasını yapanların Kongre’ye verdikleri 'denetim' yetkilerini bizde yeni sistemi yapanlar “Gazi Meclis”e vermedi!

"Meclis odaklı' bir sistemden başkası Türkiye’nin asli sorunlarını çözemez"

24 Nisan 2020 08:36

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, "Türkiye kısa darbe dönemleri hariç, artık çok partili hayattan çıkamaz. Rejimin meşruiyeti çok partili olmaya bağlıdır. Amerikan anayasasını yapanların Kongre’ye verdikleri 'denetim' yetkilerini bizde yeni sistemi yapanlar 'Gazi Meclis'e vermedi" düşüncesini dile getirdi. 

Akyol, "Türkiye’de parti içi demokasi kıtlığı 'biraz da kendi kafasını kullanma' imkanını çok kısıtlıyor.  Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Meclis’in denetim yetkileri de çok kısıtlandı. Amerikan anayasasını yapanların Kongre’ye verdikleri “denetim” yetkilerini bizde yeni sistemi yapanlar 'Gazi Meclis'e vermedi! Meclis Cumhurbaşkanı’nın hiçbir atamasını denetleyemez mesela… İyi düşünmeliyiz; 'Meclis odaklı' bir sistemden başkası Türkiye’nin asli sorunlarını çözemez." görüşünü savundu. 

Akyol, "Tarihimizde şanla, şerefle yer alan Birinci Meclis 100. yılında da Türkiye’nin geleceği için rehberi olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı. 

Yazının devamı için tıklayın

ETİKETLER

KararTaha AkyolMeclisdarbeCumhurbaşkanlığısistemdenetim
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24