Taha Akyol: ABD’ye, Avrupa’ya  tonlarca maske hediye eden Türkiye, kendi ülkesinde maske dağıtımını düzenli bir şekilde başaramadı

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Türkiye’nin diğer ülkelere tonlarca maske yardımı yaptığını hatırlatarak, maske dağıtımının başarılamadığını kaydetti

Akyol, “Dışarıya gönderdik içeride kalmadığından değil, dağıtımı tekel altına almak istediğimizden! Aman Belediyeleri dışlayalım, her kamu faaliyeti 'bizi' damgamızı taşısın, 'bize' oy getirsin anlayışı." düşüncesini dile getirdi.

Akyol, "Belediyeler ve muhtarlar bunun için dışlandılar çünkü hepsi “bizden” değil! Hele de en büyük seçmen kitlesini barındıran büyük şehir belediyeleri! Bırakın maske dağıtımında onların da katılımını sağlamayı, aşevleri kapatıldı, ekmek dağıtmaları engelledi, yardım toplamaları yasaklandı. İktidarda vatandaşın gözüne girme enerjisi olur da muhalefet beledilerinde olmaz mı? Olmalı üstelik." ifadesini kullandı.

Akyol, "Maske dağıtımındaki sorunlar gösteriyor ki, 'güç' tutkusuyla bir elde aşırı yetki toplanması yönetimde rasyonelliği ve verimliliği aşağıya çekiyor. Virüsle mücadelede Türkiye elbette başarılı bir aşamada… Bu başarının sebepleri; kökleri derinlere inen modern tıp öğrenimidir, elbette Ak Parti iktidarında gelişmesini sürdüren sağlık teşkilatımızdır ve… Bilim Kurulu ile Sağlık Bakanı Koca’nın politize olmaktan uzak, kapsayıcı ve rasyonel kriz yönetimidir. Bu gerçek, kamu hizmetlerinde iş bölümünün, politize olmaktan uzak durmanın, rasyonel ve kapsayıcı davranmanın ne kadar önemli olduğuna bir örnektir. Maske fiyaskosu ise politize, siyaseten tekelci ve dışlayıcı bir yönetimin başarısızlık örneğidir." görüşünü savundu.

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